Eliane Cantanhêde deixa a GloboNews depois de 15 anos

Depois de 15 anos atuando na GloboNews, a jornalista Eliane Cantanhêde decidiu deixar a emissora, onde trabalhava como comentarista no programa 'Em Pauta', atualmente comandado por Marcelo Cosme.

Segundo informações do jornal "Folha de S.Paulo", a jornalista decidiu deixar o cargo buscando reduzir sua carga de trabalho. A partir desta sexta-feira (1º/8), Eliane Cantanhêde já não participa da programação.

Em entrevista ao colunista Gabriel Vaquer, do jornal paulista, Eliane afirmou que amadurecia, há alguns anos, a ideia de trabalhar menos, alegando, especialmente, os ataques que sofria nas mídias sociais.

“Tem hora para tudo. É difícil decidir parar, mas eu vinha amadurecendo a ideia, voltei inclusive para a psicóloga e acabou sendo numa boa. Trabalhar das 8 da manhã até as 10 da noite, apanhar de todo lado na internet… Cansei. Tinha que abrir mão de um dos quatro empregos e abri”, disse ela ao colunista.

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB), Cantanhêde conta estar na profissão desde os 19 anos. Ela passou pela revista "Veja", os jornais "Estado de São Paulo" e "Gazeta Mercantil". Na "Folha", dirigiu a sucursal de Brasília entre 1997 e 2003.

Segundo Eliane, ela recebeu convites importantes para a televisão ao longo de sua carreira, mas só aceitou “em uma idade em que os colegas já estão parando”, por fim, acabou ficando 15 anos na função.

“Aceitei o convite porque era a GloboNews e um programa que estava começando do nada, o 'Em Pauta', com muito horizonte para inovar, na forma e no conteúdo. Foi uma experiência incrível, com jornalistas maravilhosos e amigos para toda vida”, declarou na entrevista à "Folha de S.Paulo".

De acordo com o colunista, a GloboNews promete uma reformulação nos próximos tempos, já que em 2026 o canal completa 30 anos no ar.