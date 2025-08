Venus Podcast e Vênus Day Talks: Camila Fremder confunde podcast e viraliza

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A escritora e apresentadora Camila Fremder se tornou meme nas redes sociais. A âncora do podcast “É nóia minha?” foi convidada para participar de outro podcast chamado Vênus Day Talks, mas achou que se tratava do Venus Podcast, comandado por Criss Paiva e Yasmin Yassine, com quem ela já tinha familiaridade. Foi assim que acabou em um programa totalmente diferente do que imaginava.

Camila contou nas redes sociais que recebeu de seus assessores uma lista de convites para participação em podcasts, e ao ver o nome "Vênus", aceitou sem pensar duas vezes. Só depois percebeu que o convite era para o Vênus Day Talks, e não para o Venus Podcast. “Eu falei: ‘Eu conheço, eu sigo, já assisti, marca lá’”, contou Camila no vídeo.

Ela ainda revelou que o convite continha uma apresentação do programa, mas que por conhecer o projeto, não se preocupou em ver. No dia da gravação, algumas pistas já indicavam que algo estava diferente. “Eu achei o estúdio estranho, mas pensei: ‘Ah, deve ter reformulado!’”, relembrou.

O momento mais confuso veio quando uma mulher se aproximou e ela achou que era a maquiadora. “Ela foi até a bancada, abriu a bolsa, passou batom nela. Quando perguntei ‘onde eu sento?’, ela disse: ‘pode sentar aqui’. Aí ela deu a volta e sentou na minha frente. Foi aí que eu comecei a entender que eu não sabia onde eu estava”, revelou.

Segundo Camila, apenas durante a gravação percebeu que havia placas, canecas e materiais com o nome do podcast “Vênus” — mas acompanhados do subtítulo “uma conversa da mulher madura”. “Aí que percebi: 'Eu não tô onde eu acho que eu tô'”, brincou.

Apesar do engano, Camila reforçou que foi bem recebida pela equipe do Vênus Day Talks. “Não é o caso de a gente ir lá e reclamar. Todo mundo foi supereducado. Minha intenção é explicar o que aconteceu e dizer que enganos acontecem. Todo mundo está sujeito a isso”, destacou.

O programa viralizou nas redes sociais por momentos um tanto quanto constrangedores. Em um trecho, a apresentadora Renata Alves de Paula pergunta se Camila sabia quais livros o filho adolescente está lendo. “Eu não sei, eu não tenho filho adolescente”, respondeu Fremder.

Polêmica entre podcasts

A situação, no entanto, ganhou novos contornos quando Yas Yassine, do Venus Podcast, se manifestou. Ela acusou o Vênus Day Talks de usar indevidamente um nome já consolidado no mercado de podcasts.

“Antiético é pegar o nome de um programa que existe há cinco anos e colocar o mesmo nome para o seu programa. [...] O convidado vê ‘Vênus’ e acha que é o nosso, quando na verdade é outro projeto, com outro formato, outra apresentadora. Vocês acham certo que isso aconteça?”, questionou Yas em suas redes.

ATENÇÃO novo padrão de convite para @ovenuspodcast !!!!! pic.twitter.com/A7qV2ItLb6 — Yasmin Ali (@YasminYassine) July 31, 2025

Apesar do incômodo, o Venus Podcast não pretende judicializar o caso. “Acreditamos no diálogo e na possibilidade de resolver a situação de forma amigável e construtiva. [...] Reforçamos a importância de que a equipe do Vênus Day Talks adote medidas claras para evitar novos mal-entendidos”, afirmou em comunicado.

Ainda de acordo com a nota, o objetivo é preservar a experiência dos convidados e garantir clareza na comunicação com o público. Até o momento, o Vênus Day Talks não se manifestou.