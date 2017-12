Body ou bode? Mulher confunde peça de roupa com animal e viraliza

O que era para ser um simples anúncio de venda de uma peça de roupa acabou se tornando motivo de piada no Twitter. Uma usuária da rede social mostrou em seu perfil a conversa inusitada que teve com uma mulher que entendeu errado o produto que estava anunciando.



Ela tentava vender um body - peça de roupa semelhante a um maiô - e a potencial compradora achou que o item em questão era um bode. E ficou decepcionada ao descobrir que não havia nenhum animal sendo comercializado.



"Tá brincando. Achei que era um animal, não uma blusa. Achei que era um bodi (sic) de verdade, pois tenho umas cabras e meu bodi morreu (sic)", escreveu a suposta cliente.



A internauta compartilhou a história no Twitter e, até o momento teve 16 mil likes e quase 8 mil compartilhamentos.





Eu tentando vender meu body, e a moça contando a pobre história das cabra que ficou sem marido pic.twitter.com/ONa3dqzIRd — A lua me traiu (@luhnathysantos1) 27 de dezembro de 2017