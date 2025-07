Hayley Williams, do Paramore, canta em português em homenagem a Seu Jorge

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Hayley Williams, vocalista do Paramore, cantou um trecho em português na música “Zissou”, uma homenagem direta ao filme “A Vida Marinha com Steve Zissou” (2004), dirigido por Wes Anderson, e ao cantor brasileiro Seu Jorge. O longa é um dos favoritos dos integrantes do Paramore e, inclusive, serviu de inspiração para o cruzeiro temático da banda, o Parahoy!. A faixa integra o álbum “Ego”, disponibilizado no início da semana no site da cantora e retirado do ar nesta quarta-feira (30/7).

???? Hayley cantando em PORTUGUÊS o versos "vem cá, me dá sua língua", em uma referência a Seu Jorge, na música Zissou! pic.twitter.com/aaOejPt561 — Paramore Brasil (@paramorebrasil) July 29, 2025

Na nova faixa, Hayley surpreende os fãs ao cantar um trecho em português inspirado na versão de “Life on Mars”, de David Bowie, lançada por Seu Jorge para o filme. “Think I need a swelling drive (Mine, mine, mine, mine, mine, mine) (Vem cá, me dá sua língua)”, diz o trecho de “Zissou”.

A canção faz parte de um projeto secreto e intimista da artista: um álbum com 17 faixas lançado exclusivamente em seu site oficial, por meio de um reprodutor de áudio oculto. Para ouvir, era necessário um código de 16 dígitos, fornecido apenas a quem comprou o novo produto da Good Dye Young, marca de cuidados capilares fundada pela cantora.

O disco, intitulado “Ego”, foi disponibilizado discretamente no início da semana, sem anúncio oficial ou lançamento nas plataformas de streaming. Entre as faixas está também “Mirtazapine”, que havia sido tocada dias antes por uma rádio independente de Nashville.

A experiência, no entanto, foi breve. Menos de 48 horas após o lançamento, o álbum foi retirado do ar. Quem visita o site agora se depara apenas com a mensagem “Olá. Obrigada por terem ouvido.”

Nas redes sociais, fãs reagiram com surpresa e frustração diante da retirada repentina do material. Muitos questionam se o gesto faz parte de uma ação artística ou se indica um futuro lançamento digital. O projeto marca a primeira movimentação musical de Hayley Williams desde que se tornou uma artista independente, após o fim de seu contrato com a Warner/Atlantic.

Apesar do mistério, a artista já tem um histórico de lançamentos inesperados: em 2021, ela surpreendeu o público ao lançar “Flowers for Vases / descansos”, um álbum solo intimista que foi bem recebido pela crítica.