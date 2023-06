Wes Anderson comenta tendência de imitação de seus filmes no TikTok

677

Wes Anderson é reconhecido por seu estilo único. (foto: CHRISTOPHE SIMON/AFP)

Wes Anderson, famoso diretor e roteirista, conhecido por seu estilo cinematográfico único, comentou em entrevista ao The Times sobre a tendência que se espalhou nas redes sociais, especialmente no TikTok, onde os usuários tentam reproduzir o estilo de seus filmes para apresentar atividades cotidianas de forma diferente.



O cineasta admitiu que evita assistir a esses vídeos. "Eu sou muito bom em me proteger desse tipo de coisa. Se alguém me envia algo assim, eu apago imediatamente e respondo: 'Desculpe, mas por favor, não me envie vídeos de pessoas tentando imitar meus filmes'", disse Anderson.

Leia: Crítica: 'A crônica francesa' é mais do mesmo de Wes Anderson. Ainda bem! O diretor de filmes aclamados como 'Os Excêntricos Tenenbaums' (2001), 'Moonrise Kingdom' (2012) e 'O Grande Hotel Budapeste' (2014) explicou a razão de sua postura: "Eu não quero ver esse tipo de coisa e pensar: 'Então é isso que faço? É assim que as pessoas me percebem?'. Eu não quero ter contato demais com outras pessoas tentando pensar em como faço as coisas, porque, se isso acontecer, vou acabar imitando a mim mesmo!".





Enquanto isso, Wes Anderson está se preparando para lançar seu próximo filme, 'Asteroid City', que tem estreia prevista no Brasil para 10 de agosto. O elenco conta com estrelas de Hollywood, como Tom Hanks, Margot Robbie, Steve Carell e Scarlett Johansson, além de Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber, Maya Hawke, Willem Dafoe e Jeff Goldblum.