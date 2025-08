Após mimo de Ana Maria, Lu Alckmin responde com agradecimento

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A esposa do vice-presidente do Brasil, Lu Alckmin, usou as redes sociais na noite dessa quinta-feira (31/7) para agradecer de forma carinhosa à apresentadora Ana Maria Braga. Ela recebeu em casa uma marmita de coxinhas enviada por Ana Maria, entregue pelo marido, Geraldo Alckmin, após a participação dele no programa “Mais Você”, da TV Globo.

No vídeo publicado no Instagram, Lu aparece sorridente segurando a embalagem com os quitutes. "Querida Ana Maria Braga, acabei de receber do Geraldo as deliciosas coxinhas. Muito, muito obrigada!", disse.

Ela ainda fez questão de dizer que pretende retribuir o gesto com produtos da Padaria Artesanal, projeto que ensina a produção de pães nutritivos e sem conservantes químicos, como oportunidade de geração de renda. "Na primeira oportunidade, vou te enviar os pãezinhos da padaria artesanal. Esse sonho que está se tornando realidade, pois estamos levando a padaria artesanal para todos os estados do Brasil", apontou.

A entrega das coxinhas foi antecipada por Ana Maria durante o programa. Ao final da entrevista com o vice-presidente, que falou sobre o impacto das novas tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil e tirou dúvidas dos telespectadores, a apresentadora revelou a surpresa. "As coxinhas, e aí a gente queria entregar um presente para o senhor, levar para o senhor mandar entregar para a dona Lu, se o senhor não for para casa”, disse a apresentadora.

Alckmin brincou: "Já salvou meu almoço!" Além da marmita, o político também ganhou uma cafeteira italiana e um novo par de meias temáticas, desta vez com desenhos de cubos mágicos — item que virou marca registrada de seu estilo mais descontraído. Durante o bate-papo ao vivo, Ana Maria não deixou passar a tradicional escolha do dia: o vice exibiu uma meia preta com a palavra coffee e ilustrações de xícaras, em alusão ao café da manhã no estúdio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Ele tem meias temáticas. Dependendo do dia, o senhor se manifesta pelas meias. Então é bom olhar para a meia!", comentou Ana Maria, arrancando risadas do público e do convidado.