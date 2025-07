Alckmin sobre tarifaço: ‘Lula orientou que a negociação começa hoje’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Em entrevista ao Mais Você, da TV Globo, nesta quinta-feira (31/7), o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, explicou qual é o impacto do tarifaço de 50% imposto pelo governo dos Estados Unidos contra produtos brasileiros. Ele também apontou quais são os caminhos que o Brasil pretende seguir para mitigar os efeitos da medida.

Alckmin foi claro: o governo não considera a decisão de Donald Trump como definitiva, e as tratativas continuam em curso. “O presidente Lula orientou: a negociação não terminou hoje, ela começa hoje”, afirmou.

Em linguagem simples, o vice-presidente explicou o que representa a tarifa de 50%. “Se eu produzo um sapato no Brasil e vendo por R$ 100 para os Estados Unidos, com a nova tarifa, ele passa a entrar lá por R$ 150. Ou seja, o consumidor americano vai pagar mais caro, e o exportador brasileiro perde competitividade”, exemplificou.

Ele ainda disse que, com o novo imposto, o café e a carne do Brasil também vão sair mais caros para os americanos. “Vão pagar mais caro pelo café, pela fruta, pela carne, pelo pão, pelo peixe, pelo calçado... É um perde-perde. Encarece os produtos lá fora e prejudica a nossa economia aqui”, ressaltou.

Apesar da taxa de 50% sobre as exportações brasileiras, Alckmin destacou que a equipe econômica conseguiu negociar a retirada de 45% da pauta exportadora da cobrança extra. Entram nessa lista aviões, motores, suco de laranja, celulose, produtos do açougue e outros bens industriais.

Além disso, outros 20% das exportações (como aço, alumínio, automóveis e autopeças) mantiveram a mesma taxação anterior, pois já eram tarifados há anos. Ou seja, apenas cerca de 35% dos produtos brasileiros sofrerão de fato com a nova medida. Alckmin também destacou que produtos que já estavam em trânsito até o dia 6 de agosto não serão tarifados, o que oferece fôlego imediato ao setor exportador.

Entre os produtos que ficaram de fora das isenções e que o governo tenta remover da lista de tarifas, estão o café e a manga. O vice explicou que o café brasileiro, especialmente o tipo arábica, é essencial para a indústria dos EUA.

“Eles não produzem esse tipo de café e precisam misturá-lo no blend. Vamos continuar tentando excluir o café, como fizemos com o suco de laranja — que foi uma grande vitória, já que São Paulo tem o maior pomar cítrico do mundo”, prometeu.

Por fim, Alckmin comentou que, apesar do cenário externo desafiador, há boas notícias para o consumidor brasileiro. Ele afirmou que os preços de alimentos começaram a cair graças à combinação de câmbio mais estável e clima favorável, com previsão de safra 10% maior em 2025. “O preço do ovo caiu 12%, o arroz 12%, o feijão preto 24%. Agora só falta cair o café”, disse, sorrindo.

“É injusto, eles vendem mais para nós do que nós para eles”

Em tom crítico, o vice-presidente chamou a atenção para o desequilíbrio comercial entre os dois países. “Os Estados Unidos vendem muito mais para a gente do que a gente para eles. Dos dez produtos que eles mais exportam para o Brasil, oito entram aqui com tarifa zero. A gente abre o mercado, mas eles nos fecham as portas. Isso é injusto”, declarou.

Ele lembrou ainda que o Brasil é um dos três países com os quais os EUA mantêm superávit comercial significativo, ao lado de Austrália e Reino Unido. “Eles têm déficit com a maioria dos países, mas conosco têm lucro. Por isso, essa retaliação não se sustenta nem do ponto de vista econômico”, acrescentou.

Defesa do Judiciário brasileiro e crítica à Lei Magnitsky

Alckmin também comentou o episódio em que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, foi alvo da Lei Magnitsky, aplicada pelos EUA com a justificativa de que teria cometido violações de direitos humanos. “Não existe relação entre a política comercial e decisões do Judiciário. O Brasil é uma democracia, e os poderes são independentes. Não se pode punir um juiz por cumprir seu dever. A Justiça só age quando provocada, e age com base na lei”, defendeu.

Ele reforçou a solidariedade do governo brasileiro a Moraes, e disse que se os papéis estivessem invertidos — com o Brasil reagindo a uma decisão da Suprema Corte dos EUA com medidas econômicas — isso soaria igualmente absurdo.

As tarifas impostas pelo presidente dos EUA Donald Trump a 185 territórios tem chamado a atenção da mídia neste início de segundo mandato. wikimedia commons/Gage Skidmore A medida visa retaliar países que cobram taxas sobre produtos norte-americanos. Chris Robert/Unsplash Entre os territórios tarifados, surpreendeu a inclusão das Ilhas Heard e McDonald, pertencentes à Austrália. reprodução/youtube World Wonders Isso porque as ilhas, localizadas no Oceano Índico, a mais de 4.100 km da Austrália, são territórios desabitados por seres humanos. reprodução/youtube World Wonders "Todo o local permanece praticamente intocado pela atividade humana, o que significa que o que existe ali está o mais próximo possível da natureza em seu estado puro", declarou o governo australiano. reprodução/youtube World Wonders O anúncio de que as ilhas receberiam uma taxa de 10% virou piada nas redes sociais e gerou uma onda de memes; veja alguns! reprodução/redes sociais Em um post no X, um usuário publicou um gif e disse que "pinguins da ilha McDonald estão se reunindo para protestar" contra as tarifas. reprodução/x Este outro mostra Trump esbravejando "pague as tarifas!" enquanto pinguins dizem "levaremos nossos negócios para outro lugar". reprodução/x Outro post faz piada com o painel exibido por Trump em que são mostrados os países e as tarifas correspondentes. Tem Nárnia, Hogwarts, Wakanda e até Júpiter! reprodução/x Um usuário postou pinguins caminhando com mochilas nas costas e a seguinte frase: "Pinguins deixando a Ilha Heard e a Ilha McDonald. Foi NESTE que você votou?" reprodução/x Um dos memes, feito com inteligência artificial, mostra Trump exibindo uma nota fiscal para um pinguim: "Trump impôs tarifas sobre as Ilhas Heard e McDonald. Tem uma população de: - 0 pessoas - 2,5 milhões de pinguins". reprodução/x As Ilhas Heard e McDonald são conhecidas por abrigar os únicos vulcões ativos da Austrália, colônias de pinguins, aves e algumas espécies marinhas. Stephen Brown/AAD/Governo da Austrália Declaradas Patrimônio Mundial da Unesco em 1997, as ilhas são acessíveis apenas com permissão e demandam uma viagem de navio de 10 dias saindo da Austrália. reprodução/youtube Expedições científicas ocorrem a cada três anos nas ilhas, mas não há sequer turismo comercial no local. reprodução/youtube World Wonders A Ilha Heard, a maior do grupo, é dominada pelo Monte Mawson, um vulcão ativo que é o pico mais alto da Austrália, com 2.745 metros de altitude. reprodução Já as Ilhas McDonald, menores e também vulcânicas, são inacessíveis devido ao seu terreno acidentado e clima extremo. reprodução/youtube Descobertas em meados do século 19, as ilhas nunca tiveram uma população indígena ou assentamentos humanos permanentes devido às suas condições inóspitas. reprodução/youtube No século 20, algumas expedições chegaram a instalar temporariamente um posto dos correios em uma das ilhas, mas hoje não há nenhuma estrutura fixa no local. reprodução/youtube Devido à sua localização isolada e à ausência de população permanente, as Ilhas Heard e McDonald são um dos poucos ecossistemas intocados do planeta, o que as torna um importante local para estudos científicos sobre a biodiversidade e mudanças climáticas. reprodução/youtube Voltar Próximo

Apesar do clima tenso com os Estados Unidos, Alckmin deixou claro que o Brasil está disposto ao diálogo. Segundo ele, Lula já iniciou conversas com lideranças internacionais e está aberto a uma eventual conversa direta com Trump — mas ressaltou que esse tipo de encontro precisa ser preparado com responsabilidade e conteúdo concreto.

“Nós não criamos o problema, mas estamos trabalhando para resolver. A conversa com os EUA precisa ser bem preparada. O presidente Lula está aberto ao diálogo.”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Alckmin também relatou que o governo brasileiro segue em contato com o Departamento de Comércio dos EUA, além de big techs americanas, o secretário do Tesouro, o Itamaraty e o Ministério da Fazenda.