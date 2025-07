A posição do bolsonarista que comanda a Comissão de Agricultura sobre o tarifaço

O deputado Rodolfo Nogueira, presidente da Comissão de Agricultura e Pecuária, um dos setores que mais será afetado pelo tarifaço anunciado nesta quarta-feira, 30, por Donald Trump, disse apenas que “nenhum país gosta de ser taxado” e colocou a culpa pelas sanções em Alexandre de Moraes e Lula.

À coluna, Nogueira, que é do PL do Mato Grosso do Sul, disse que “infelizmente” a decisão de Donald Trump é reflexo da “imagem distorcida” que o Brasil tem projetado ao mundo.

O deputado disse também que Lula tem se mostrado “omisso” diante do que chama de “abusos” de Alexandre de Moraes. O bolsonarista culpa Lula por não conseguir buscar uma saída diplomática e negociada com o governo americano.

A coluna apurou que deputados ligados ao agro vem sofrendo pressão do setor devido ao tarifaço de Donald Trump. Um dos mercados que mais será impactado é o do café e da carne.

Além de presidente da Comissão de Agricultura e Pecuária, Nogueira foi escolhido para liderar uma comissão temporária de mobilização por Jair Bolsonaro devido ao seu espaço no setor. O grupo foi criado no dia 21 de julho após a operação da Polícia Federal contra o ex-presidente.