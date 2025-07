Comitiva de senadores segue para Miami com fracasso sobre tarifaço

A comitiva de senadores que viajaram para os Estados Unidos deixaram Washington nesta quarta-feira, 30, sem qualquer resultado contra o tarifaço de Donald Trump. A Casa Branca confirmou as sanções contra o Brasil. As medidas começarão a valer em sete dias.

Nos bastidores, os senadores, inclusive os bolsonaristas, culpam Eduardo Bolsonaro pelo fracasso na negociação contra o tarifaço. O deputado disse, em entrevista ao SBT News, na segunda-feira, 28, que estava trabalhando para que a comitiva “não encontrasse diálogo”.

Os senadores deixaram Washington e foram para Miami, onde acontecerão reuniões com empresários. Não há qualquer agenda confirmada sobre o tarifaço.

O grupo se reuniu com nove parlamentares americanos, sendo oito do Partido Democrata e um do Partido Republicano, o mesmo do presidente Donald Trump. A comitiva também se reuniu com empresários.