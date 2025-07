Fora do tarifaço, Embraer e suco de laranja aliviam Tarcísio, mas preocupação segue

A ordem executiva de Donald Trump que oficializou o tarifaço de 50% ao Brasil, com início em 6 de agosto, trouxe algum alívio a Tarcísio de Freitas. Duas das principais indústrias de São Paulo, a de aviões da Embraer e a do suco de laranja, foram excluídas pelo governo americano da sanção.

O recuo de Trump deve atenuar os danos inicialmente estimados por Tarcísio, de que São Paulo poderia ter uma queda de até 2,7% no PIB e perder até 120 mil empregos em razão do tarifaço.

Apesar da boa notícia, aliados do governador paulista dizem que a preocupação com as taxas está longe de terminar. Setores do agronegócio relevantes para a economia do estado, como café e carnes, seguirão tendo suas exportações aos Estados Unidos sobretaxadas.