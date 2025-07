Confira os produtos que não serão afetados pelo tarifaço de Trump

Donald Trump assinou nesta quarta-feira (30/7) o decreto que estabelece uma tarifa complementar de 40% sobre as exportações do Brasil para os Estados Unidos.

Como a taxa para o Brasil já era de 10%, os produtos brasileiros passam a ter uma tarifa total de 50% para entrar no mercado americano.

O decreto passa a valer dentro de sete dias, ou seja, a partir de 6 de agosto.

No entanto, um anexo do decreto isenta uma boa parte de produtos que fazem parte da pauta de exportações do Brasil para os Estados Unidos, como alimentos, combustíveis, veículos, peças de avião e metais.

A lista de exceções contempla produtos como: