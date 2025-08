Vênus Day Talks se pronuncia após confusão com Camila Fremder

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O projeto Vênus Day Talks se pronunciou, nesta terça-feira (4/8), sobre o caso envolvendo Camila Fremder. Em comunicado enviado ao site Hugo Gloss, o programa lamentou a postura da escritora e podcaster. Na semana passada, Camila viralizou ao contar que tinha participado do podcast errado, acreditando estar no Venus Podcast, apresentado por Yasmin Yassine.

O comunicado afirma que todas as entrevistas realizadas pelo projeto são “pautadas por ética, respeito e conteúdo técnico” e lamenta a postura da convidada ao relatar o episódio de forma impulsiva nas redes sociais. "Durante a gravação, não houve qualquer questionamento da convidada sobre um possível engano. Ela também não demonstrou estranheza nem com o local, nem com a entrevistadora e se prontificou a seguir normalmente com a entrevista. Em nenhum momento foi solicitado a retirada do conteúdo nem antes e nem depois as postagens que ocorreram há mais de 15 dias", afirmou a nota.

O Vênus Day Talks destacou que foi lançado em maio de 2024 “com o propósito de discutir temas relacionados à saúde da mulher por meio de conteúdo médico, técnico e científico, por meio de eventos, palestras, redes sociais e um aplicativo informativo” e que o podcast é apenas uma das vertentes do projeto.

A assessoria destaca que, nos últimos 12 meses, o projeto realizou mais de 100 entrevistas, seguindo todos os mesmos protocolos, inclusive o episódio com Camila Fremder. A participação da roteirista foi formalmente confirmada por sua equipe, com envio do perfil do projeto, e a gravação ocorreu em 23 de maio.

A nota também esclarece que, embora o nome Vênus seja de uso público e genérico, o nome completo do projeto foi devidamente registrado no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) em abril de 2024. Por fim, o Vênus Day Talks criticou Camila por transformar a participação em um “buzz digital”.

“Lamenta o engano de Camila Fremder, porém não pode deixar de lamentar mais ainda sua atitude, aproveitando-se de um suposto mal entendimento de sua parte e ajudando a gerar um buzz digital, que só convém a quem se interessa apenas por cliques. Não é esse o propósito do Vênus Day Talks, que busca zelar por informação de qualidade para discutir a saúde da mulher”, escreveu.

Relembre a história

A âncora do podcast “É nóia minha?” contou nas redes sociais que recebeu de seus assessores uma lista de convites para participação em podcasts, e ao ver o nome "Vênus", aceitou sem pensar duas vezes. Só depois percebeu que o convite era para o Vênus Day Talks, e não para o Venus Podcast. “Eu falei: ‘Eu conheço, eu sigo, já assisti, marca lá’”, contou Camila no vídeo.

Ela ainda revelou que o convite continha uma apresentação do programa, mas que por conhecer o projeto, não se preocupou em ver. No dia da gravação, algumas pistas já indicavam que algo estava diferente. “Eu achei o estúdio estranho, mas pensei: ‘Ah, deve ter reformulado!’”, relembrou.

O momento mais confuso veio quando uma mulher se aproximou e ela achou que era a maquiadora. “Ela foi até a bancada, abriu a bolsa, passou batom nela. Quando perguntei ‘onde eu sento?’, ela disse: ‘pode sentar aqui’. Aí ela deu a volta e sentou na minha frente. Foi aí que eu comecei a entender que eu não sabia onde eu estava”, revelou.

Segundo Camila, apenas durante a gravação percebeu que havia placas, canecas e materiais com o nome do podcast “Vênus” — mas acompanhados do subtítulo “uma conversa da mulher madura”. “Aí que percebi: 'Eu não tô onde eu acho que eu tô'”, brincou.

Apesar do engano, Camila reforçou que foi bem recebida pela equipe do Vênus Day Talks. “Não é o caso de a gente ir lá e reclamar. Todo mundo foi supereducado. Minha intenção é explicar o que aconteceu e dizer que enganos acontecem. Todo mundo está sujeito a isso”, destacou.

O programa viralizou nas redes sociais por momentos um tanto quanto constrangedores. Em um trecho, a apresentadora Renata Alves de Paula pergunta se Camila sabia quais livros o filho adolescente está lendo. “Eu não sei, eu não tenho filho adolescente”, respondeu Fremder.