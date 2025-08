Milton Nascimento x Cruzeiro: cantor vai processar quem o atacou nas redes

A equipe do cantor Milton Nascimento disse que vai acionar a Justiça após o cantor ser alvo de ataques na internet em razão do processo que está movendo contra o Cruzeiro. O músico, a Sony Music, os artistas Lô Borges e Márcio Borges entraram com uma ação contra o time por causa do uso indevido da canção "Clube da Esquina n.º 2" no vídeo de anúncio da chegada de Gabigol ao time.

"Lamentamos profundamente o ódio destilado nas redes sociais contra Milton, com ataques etaristas e ofensivos, que nada têm a ver com o mérito da questão", diz a nota publicada na conta oficial do artista no Instagram. "Comentários criminosos estão sendo registrados, e medidas legais serão tomadas individualmente. A internet não é terra sem lei."

Segundo informações do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, os artistas alegam que não deram autorização para que o clube usasse a música. O vídeo foi divulgado no começo do ano e viralizou nas redes sociais.

A indenização pedida é de R$ 50 mil para cada membro. O caso tramita na 1ª Vara Empresarial da Capital. Procurado, o Cruzeiro não se manifestou.

"Tentativas amigáveis de resolução foram feitas, porém foram ignoradas", escreveu a equipe do artista. "Reiteramos que música é trabalho, sustento, propriedade intelectual. Assim como um jogador de futebol é remunerado por seu ofício, compositores e artistas também têm o direito de decidir quando, como e por quem suas obras podem ser usadas."

