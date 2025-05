Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív



Aposentado, sim; parado, jamais. Desde que encerrou sua carreira nos palcos, em 2022, Milton Nascimento tem aproveitado o tempo livre para desfrutar da vida. Ao longo deste mês, ele empreendeu, ao lado do filho e empresário, Augusto Nascimento, uma viagem de motorhome pelos Estados Unidos, de Phoenix, no Arizona, até o Wyoming. O giro começou no dia 8 e terminou na semana passada.



O saldo é praticamente um road movie que os fãs puderam acompanhar por meio das postagens de fotos e vídeos no Instagram. Entre o ponto de partida e o destino final da aventura pelas estradas americanas, muitas paisagens deslumbrantes e a alegria transbordante na expressão de Milton.

“Já estou de volta em casa e quero agradecer a todos aqui que acompanharam e mandaram tantas mensagens bonitas durante a minha viagem”, escreveu na última sexta-feira (23/5).



A viagem e os comentários seguem registrados no perfil do artista. Na primeira postagem, em 9/5, ele escreveu: “Ontem iniciamos uma viagem de motorhome pelos Estados Unidos. Partimos de Phoenix, no Arizona, e seguiremos até o Wyoming, passando por vários lugares maravilhosos. Não bastasse a viagem, ainda assisti ao lindo show do meu amado amigo Paul Simon. Logo trago mais notícias da minha viagem pra vocês”.



Tietagem de famosos



Nomes como Djamila Ribeiro, Mônica Salmaso, Mateus Solano, Sandra Annenberg, Evandro Mesquita, Marisa Orth e Maria Padilha, entre centenas de fãs anônimos, fizeram comentários do tipo “Maravilhoso, curta muito” ou “Que demais isso, sensacional”.

Milton Nascimento e o filho Augusto iniciaram uma viagem de motorhome pelos Estados Unidos. Eles partiram de Phoenix, no Arizona, com destino ao Wyoming. Instagram/Reprdução Depois da aposentadoria, é a primeira vez que Bituca faz uma longa viagem para aproveitar. Instagram/Reprdução Um dos destinos de Bituca foi o Parque Nacional dos Arcos - Moab, em Utah. Instagram/Reprdução Não bastasse a viagem, Bituca assistiu ao show do amigo Paul Simon, com quem tirou a foto. Instagram/Reprdução Ele também passou pelo Grand Canyon. Instagram/Reprdução E ao Horseshoe Bend, no Arizona. Instagram/Reprdução E, por fim, bebeu um suquinho de laranja na estrada. Instagram/Reprdução "Chegando em casa depois de um dia inteiro na estrada", escreveu Bituca nas redes sociais. Instagram/Reprdução Voltar Próximo



Ná Ozzetti, Otto, Tiago Iorc, Fafá de Belém, Ronaldo Fraga e Daniela Mercury, entre outros artistas, fizeram questão de registrar que estavam acompanhando com interesse a viagem de Milton pelos EUA.



Em postagem no segundo domingo de maio, Milton manda, diretamente do Grand Canyon, um beijo para todas as mães, pelo seu dia. Letícia Sabatella e Tim Bernardes, entre outros, reagiram com imagens de corações.



Na reta final do percurso, na última terça (20/5), ele fez uma postagem com fotos e vídeos, acompanhados da legenda: “Depois de muitas horas e mais de 2.500 km rodados, estamos curtindo o nosso último destino, o Wyoming. Passamos pelo parque Grand Teton e agora estamos explorando o parque Yellowstone”.



No vídeo que encerra o carrossel, Milton diz: “Depois de 12 horas de estrada, chegamos no Wyoming”, e brinda com Augusto no interior do motorhome.



“Coisa maravilhosa a energia de vida de vocês, amigos”, escreveu Jorge Vercillo. Duda Beat e Rashid se mostraram espectadores fiéis da aventura, escrevendo, respectivamente, “Amando acompanhar essa viagem” e “Que coisa linda acompanhar isso”.

Até o perfil de uma empresa de varejo engrossou a audiência, com o seguinte comentário: “A voz que carrega o Brasil no peito, agora ecoando entre montanhas lá fora. Que honra ver você, Milton”.

Título de doutor

Milton Nascimento recebeu em cerimônia reservada, em sua casa, no último dia 30 de abril, o título de doutor Honoris Causa da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM).

Um vídeo que registra o momento teve sua exibição programada para o sábado passado (24/5), no início das celebrações dos 20 anos da universidade, no Mercado Velho de Diamantina, antecedendo o “Concerto para Bituca”, executado pela Orquestra Sinfônica Jovem de Diamantina.

Veja o vídeo:

Trilha sonora

Está disponível nas plataformas, desde a última sexta (23/5), o álbum “ReNascimento”, inspirado na trilha sonora do documentário “Milton Bituca Nascimento”, de Flávia Moraes, que acompanhou o artista por dois anos durante sua turnê de despedida dos palcos, “A última sessão de música”.

São 12 regravações de canções imortalizadas por Bituca, feitas por Sandy, com Mateus Asato, o duo OutroEu, a portuguesa Maro, Os Garotin, Clarissa, Agnes Nunes, Lucas Mamede, Analu Sampaio, Liniker, Tuca Oliveira, Tim Bernardes, Zé Ibarra, Dora Morelenbaum, Johnny Hooker e Kell Smith.