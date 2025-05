Marcelo Falcão cancela show na Virada Cultural depois de acidente

(FOLHAPRESS) - O show de Marcelo Falcão na Virada Cultural foi cancelado neste sábado (24). Em comunicado mencionando a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, a equipe do cantor afirmou que, por motivos médicos, a apresentação que aconteceria às 19h em Parelheiros precisou ser cancelada.

"Durante a madrugada, falcão sofreu uma ruptura no joelho durante uma apresentação e, por recomendação médica, precisará de repouso e cuidados imediatos. Agradecemos profundamente a compreensão de todos, o carinho dos fãs e o apoio da produção da Virada Cultural, diz trecho.

Horas antes, o cantor gravou stories do hospital e disse, em seu perfil no Instagram, que havia sofrido uma ruptura em um dos ligamentos do joelho.

"Já fiz radiografia, já fiz ressonância, estou esperando a fisioterapeuta vir aqui para me dar uma posição e, infelizmente, o show de hoje eu não vou conseguir fazer. Não consigo nem botar o pé no chão, nem com muleta", afirmou. "Mas estou aqui para agradecer a cada um de vocês que tem me dando energia. Rio de Janeiro, eu amo vocês", afirmou.

O ex-vocalista da banda O Rappa se machucou no palco na noite de sexta-feira (23), durante sua apresentação em uma casa de shows na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Depois de cantar a primeira música, ele disse ao público que havia torcido o joelho e estava com muita dor, mas continuaria a apresentação. "Nunca passei por isso, mas vou levar o show até onde meu joelho permitir", disse, arrancando aplausos da plateia.

Obrigadao fãs e amigos que estavam no @qualistage sexta ????Obrigado todas msgs de energia positiva,Carinho e melhoras. 3 min de show rompi num pulo os ligamentos do joelho ????mas na força máxima dos que me guiam fiquei 2 Horas no palco. Tudo só Por vcs fãs RJ?? pic.twitter.com/jrfGSTkFiV — Marcelo Falcão (@marcelofalcao) May 25, 2025

A razão para não interromper o evento, segundo ele, foi estar em sua cidade e ter pais de amigos de seu filho na plateia. Falcão nasceu e cresceu no bairro Engenho Novo, na cidade do Rio de Janeiro. Ele fez a apresentação sentado em um banco, intercalando momentos em que se levantava, equilibrado em uma perna só. No final, o cantor foi retirado do palco em uma cadeira de rodas.