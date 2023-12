Consolidada no calendário cultural de fim de ano de Belo Horizonte, a festa Secreto de Natal chega a mais uma edição nesta sexta-feira (22/12) apostando no ineditismo. As novidades dizem respeito ao local que abriga a confraternização – o terraço do Mercado de Origem, no bairro Olhos D'Água – e, sobretudo, à atração musical, com show que marca o debute da banda Los Fuegos, projeto paralelo de Marco Túlio Lara, guitarrista, compositor e um dos fundadores do Jota Quest.

Anfitrião da festa, Lara recebe Fernanda Abreu e Marcelo Falcão, ex-O Rappa. Além de músicas do repertório dos convidados, a apresentação vai contar com sucessos do pop rock nacional e internacional em releituras que, de acordo com Lara, flertam com sonoridade mais folk, calcada nos violões.

“Mostro canções de grupos e artistas que fizeram e fazem parte da minha vida e da minha formação musical, como Secos & Molhados, Tutti Frutti, Rita Lee e Barão Vermelho. Gosto muito da carreira solo do Eddie Vedder (vocalista do Pearl Jam), principalmente do primeiro disco, 'Into the wild', com aquela sonoridade mais folk. É a bandeira que abraço com meu projeto solo”, diz.



Balão de ensaio

Apesar da sonoridade mais acústica, a banda mantém a pegada roqueira. Los Fuegos começou a tomar forma durante a pandemia, por um desejo pessoal de Lara de se expressar para além do que faz com o Jota Quest. “Isso já vinha como balão de ensaio. Agora, com esse convite – que chamo de convocação, feita pelos meus amigos do Secreto –, achei que era uma ótima oportunidade para estrear”, explica.

Iniciativas à margem do Jota servem para arejar e manter acesa a chama da criação e da interpretação, acredita o guitarrista. Com o ritmo intenso da agenda da banda, não sobra muito espaço para projetos mais pessoais. “Sempre tive vontade de expor esse lado mais íntimo da minha formação”, pontua.

“O Rogério (Flausino, vocalista) e o irmão dele (Wilson Sideral) têm o projeto em torno da obra do Cazuza, e os outros meninos (do Jota Quest) também têm projetos pessoais”, diz Lara.

A ideia é abrir o Los Fuegos para composições próprias que não coincidam com a linguagem da banda. “Trazer coisas autorais faz parte do escopo do projeto, mas, nesse primeiro momento, talvez eu faça só uma composição própria, inédita, em diálogo com as releituras. Mas é outra proposta, não teria sentido fazer algo que remeta ao Jota”, diz.

Fernanda e Falcão serão chamados ao palco pelo Los Fuegos para mostrar canções que marcaram as respectivas trajetórias. “Marcelo (Falcão) é contemporâneo nosso, já fizemos milhares de eventos juntos e ele participou de DVD nosso. Fernanda é inspiração, uma presença muito querida”, diz Marco Túlio.

Um dos criadores do Secreto, Léo Ziller diz que a edição deste ano será um pouco menor do que a de natais passados. “Só 1 mil ingressos foram postos à venda. A união de Marco Túlio, Fernanda Abreu e Marcelo Falcão vai propiciar um show inédito para o público e para os próprios artistas”, diz.

SECRETO DE NATAL 2023

Com Marco Túlio Lara & Los Fuegos, Fernanda Abreu e Marcelo Falcão. Nesta sexta (22/12), às 22h, no Mercado de Origem (Rua Adriano Chaves e Matos, 447, Olhos D'Água). Ingressos/3º lote: R$ 340 (inteira), R$ 170 (meia-entrada e meia social, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível). À venda no site Blueticket. Informações: (31) 98421-2848.



Outros shows

>>> ENTRE AMIGOS

O projeto Brothers de BH celebra a amizade ao embalo da música sertaneja. O evento vai reunir as duplas César Menotti & Fabiano e Alan & Alex com os cantores Eduardo Costa e Marcelinho de Lima, nesta sexta-feira (22/12), no Star415 (Rua Star, 415, Jardim Canadá, Nova Lima). Ingressos: R$ 100 (front stage) e R$ 60 (arena), à venda no site www.star415eventos.com.br. A casa abre as 20h.

>>> NATAL ELETRÔNICO

Referência da música eletrônica em Belo Horizonte, o Deputamadre (Av. do Contorno, 2.026, Floresta) entra no clima natalino. No início dos anos 2000, o clube noturno costumava receber DJs de renome da cena local, nacional e internacional. Um deles é Anderson Noise, destaque da festa deste domingo (24/12), a partir das 23h. Ingressos: R$ 25 (2º lote) e R$ 30 (3º lote), à venda no site.



>>> SANTA BÁRBARA

A 2ª edição do Festival FelizCidade, que comemora os 319 anos de Santa Bárbara, na Região Metropolitana de BH, chega à reta final. Nesta sexta (22/12), a programação gratuita começa às 18h30, na Igreja do Rosário, com o sexteto de sopros Prelúdio. O encontro do grupo Os Animadores com as bandas Barroco Jazz e Mimos fecha o dia na Praça da Estação. Amanhã (23/12), o Cortejo Natalino Fun Fest e a Banda de Mariana saem da Praça da Estação, às 20h, em direção à Praça do Rosário.