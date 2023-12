A comemoração de Natal é marcada pela ceia, realizada na passagem de 24 para 25 de dezembro. Depois da confraternização, famílias costumam se reunir no dia seguinte para aproveitar a sobra dos quitutes da noite anterior.

Com a família da batucada não é diferente. A 12ª edição do “Samba de Noel” chega às ruas do Alto Vera Cruz nesta segunda-feira (25/12), das 12h às 22h, com muita alegria.

O evento marca a primeira apresentação do projeto Panela do Batata. Os cantores Flávio Renegado e Adriana Araújo estão garantidos na estreia.

Há 12 anos, foi realizada a primeira edição do “Samba de Noel”. Revelação da comunidade do Alto Vera Cruz, na zona leste da cidade, Robson Batata foi responsável por iniciar o congraçamento popular que viria a se tornar uma das rodas de samba mais alegres da capital mineira.

“A ideia surgiu do próprio povo do Alto Vera Cruz. Comecei a tocar muito cedo e acabei saindo um pouco da comunidade para fazer shows. Um belo dia, a galera me chamou e falou: ‘Pô, já que você está um pouco ausente daqui, podia fazer um uma roda de samba pra gente’. Como a agenda estava lotada naquela época, vi que só tinha disponibilidade no Natal e daí surgiu o Samba de Noel”, conta o sambista.



Potencial

A primeira edição foi um sucesso, reunindo 800 pessoas nas ruas do bairro. “Quando acabou, vi que aquilo ali tinha potencial para virar algo grande, justamente por ser feito com base na reunião de amigos e músicos. Desde lá, nosso samba veio tomando muita força”, explica Batata.

A roda de samba natalina só cresceu desde então. Em 2019, reuniu 12 mil pessoas. Com a chegada da COVID-19, o cenário mudou. O evento passou a ser realizado on-line e só agora volta ao formato presencial. Organizadores esperam 4 mil pessoas nesta segunda-feira.

Como diferencial, estreiam dois projetos de Robson Batata: “Panela do Batata” e “Batateria”.

“'Panela do Batata' foi feita para dar continuidade ao 'Samba de Noel' fora de época. Nela, reúno amigos próximos para celebrar a amizade e a música”, conta ele.

Além de Adriana Araújo e Renegado, os convidados são Fernando Bento, Fabinho do Terreiro, Gustavo Maguá e Samba Queixinho. O Bloco Resenha Delas e a Batateria convidam Índio Viola e Heleno Augusto para abrir a festa.

“Batateria é um projeto de oficinas de percussão na comunidade do Alto Vera Cruz. Vi ali alguns alunos capazes de ingressar na carreira musical. Daí montei a bateria, que faz releituras de músicas de vários artistas com quem colaborei”, afirma Robson.

No repertório, uma novidade: não há samba, pelo menos com a batida tradicional. “A gente toca funk, pagode e samba, mas tudo no estilo reggaeton. A galera acha que a bateria é escola de samba, só que não é. O show é feito da mistura de estilos”, diz Robson.

Mas Natal, celebração religiosa, e samba realmente combinam?

Robson Batata responde: “Nesses 12 anos, nunca vi uma combinação tão perfeita na minha vida. Natal é época festiva, celebra a união familiar, dá continuidade à felicidade dos seres humanos, sempre acompanhada por boa música. Vamos celebrar essa junção”, conclui.

SAMBA DE NOEL

Segunda-feira (25/12), das 12h às 22h, na Avenida Belém, 60, Alto Vera Cruz. Entrada franca, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. Mais informações no Instagram.

Outros shows

>>> BACO EXU DO BLUES

O rapper baiano Baco Exu do Blues é atração desta sexta-feira (22/12), às 22h30, no Arena Hall (Avenida Nossa Senhora do Carmo, 230, São Pedro). Ele traz a Belo Horizonte a turnê “Quantas vezes você já foi amado? – QVVJFA?”, homônima ao álbum lançado em 2022. O repertório terá também canções dos discos “Esú” (2017) e “Bluesman” (2018). Ingressos custam R$ 200 (inteira, 3º lote) e R$ 140 (meia social, último lote), à venda no site Sympla e na bilheteria da casa. Mais informações no Instagram (@amacacooficial).



>>> OURO PRETO

“Luz e história”, programação do Natal da cidade histórica de Ouro Preto, termina no domingo (24/12). Nesta sexta (22/12), a Casa da Ópera recebe o espetáculo “Baile do Menino Deus”, às 19h e 21h. No domingo, às 10h, tem cortejo da Sociedade Musical Bom Jesus das Flores, banda do Alto da Cruz.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria