Com o intuito de expressar a verdadeira essência do Natal, a Orquestra e o Coro Virtuosi, sob regência do maestro Charles Roussin, apresentam, a partir desta sexta-feira (22/12), uma pequena série de concertos com foco na liturgia cristã relativa a essa época do ano. Serão executadas importantes obras de Arcangelo Corelli, Vivaldi e Mozart, compostas à luz dos eventos em torno do nascimento de Jesus Cristo.

A estreia será no Grande Teatro do Palácio das Artes, às 20h30 de hoje, quando um grupo de 50 músicos, entre instrumentistas e cantores, recebe solistas convidados – a soprano Elisete Gomes, a mezzo-soprano Aline Lobão e o barítono Carlos Morais – para a execução das peças. A Orquestra e o Coro Virtuosi são uma iniciativa do músico e produtor Ederson Urias, que recruta os integrantes para essas formações junto à Filarmônica de Minas Gerais e aos corpos artísticos da Fundação Clóvis Salgado.

Após a abertura de gala no Palácio das Artes, o “Concerto de Natal Virtuosi” segue, com uma formação reduzida – um quarteto instrumental e um octeto vocal –, para o Centro Cultural Lindeia-Regina, na Regional Barreiro, no sábado (23/12), às 19h; a paróquia São Vicente de Paula, no bairro Ipiranga, na segunda-feira (25/12), às 10h; e o Centro Cultural Jardim Guanabara, no bairro Jardim Guanabara, na quinta-feira (28/12), às 9h30.

Para a apresentação de hoje, os ingressos custam entre R$ 20 e R$ 80. Nos outros locais que compõem o circuito do “Concerto de Natal Virtuosi”, a entrada é gratuita, sem necessidade de retirada prévia de ingressos, sujeita à lotação do espaço. Segundo Urias, responsável pela concepção do espetáculo, que teve uma primeira edição em 2019, o programa é centrado na liturgia do Natal.



Vivaldi e Mozart



“Escolhemos compositores que criaram obras especificamente para o Natal, todas do século 18, cada uma abordando um aspecto relativo à data”, diz. Ele adianta que a abertura da apresentação será com o “Concerto grosso op. 6 nº 8”, composto por Corelli em 1714. Em seguida, orquestra, coro e solistas executam o “Magnificat”, de Vivaldi – obra escrita a partir do “Evangelho de São Lucas”, que narra o encontro de Maria, grávida de Jesus, com sua prima Isabel, grávida de João Batista.

O programa segue com “Exsultate, Jubilate”, de Mozart – um moteto que conclama o povo a se alegrar com o nascimento de Jesus, entendido como um episódio que marca a vitória da luz sobre a escuridão. Encerrando a apresentação, os músicos executam “Glória”, que Vivaldi compôs baseado em um hino cristão do século 4, “Glória a Deus nas alturas”, que ainda hoje é cantado como parte da missa.

“Pensamos no programa colocando essas obras numa sequência narrativa lógica, seguindo a liturgia. O Natal diz respeito a isso, não a essas musiquinhas comerciais, que tocam em loja para vender produtos, tipo 'Jingle Bells'. A ideia é que o público possa conhecer a história do Natal por meio de obras importantes do repertório de concerto, que traduzem em música o que está dito na Bíblia”, destaca Urias.

Sobre a inclusão de dois temas de Vivaldi no programa, ele observa que “embora fosse um dos compositores mais famosos da Europa no século 18, ele também era padre e, por isso, grande parte de sua obra tem caráter litúrgico”. Urias ressalta, ainda, que “Exsultate, Jubilate” explora bastante o virtuosismo vocal da soprano solista, por isso Elisete Gomes, uma das mais prestigiadas cantoras líricas mineiras da atualidade, foi convidada para a execução da obra.

Excelência musical

O que orienta o convite aos músicos para compor a Orquestra e o Coro Virtuosi, a propósito, é a excelência musical, conforme aponta. “A gente só chama músicos profissionais de alto nível que atuam em Minas”, diz. Com relação aos solistas convidados, ele explica que, no concerto de hoje, vão se revezar ao longo do programa, atuando também em duos ou trios. “No 'Magnificat', a gente tem os três cantores em cena. Na obra de Mozart, é só a Elisete. Em 'Glória', temos Elisete e Aline Lobão”, exemplifica.

A circulação do concerto por espaços fora da Região Central da cidade era algo previsto no projeto apresentado e aprovado por meio do edital do programa Natal da Mineiridade, da Secretaria Estadual de Cultura e Turismo. “Pensei que era uma oportunidade de mostrar esse trabalho em diferentes locais. Para nossos propósitos, não adiantaria ficar restrito à região Centro-sul”, afirma.

Fazer circular a música de concerto que tem como tema o Natal, levando-a a diferentes públicos, se relaciona com a própria mensagem que a data encerra, conforme aponta. “O objetivo dessa iniciativa é provocar uma reflexão no público sobre o nascimento de Jesus, o que passa por um sentimento de coletividade, de solidariedade e de união. Muita gente só pensa em compras e em festas nessa época do ano. Buscamos, com essa série de apresentações, algo mais elevado.”

PROGRAMAÇÃO



Concerto de Natal Virtuosi*

.Sexta-feira (22/12), às 20h30, no Grande Teatro do Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro – 31.3236-7400), com ingressos para a plateia 1 a R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), plateia 2 a R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) e plateia superior a R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

.Sábado (23/12), às 19h, no Centro Cultural Lindeia-Regina (Rua Aristolino Basílio de Oliveira, 445, Lindeia – 31.3277-1515), com entrada franca, sem necessidade de retirada de ingressos, sujeita à lotação.

.Segunda-feira (25/12), às 10h, na paróquia São Vicente de Paula (Rua Dom Barreto, 642, Ipiranga – 31.3423-6042), com entrada franca, sem necessidade de retirada de ingressos, sujeita à lotação.

.Quinta-feira (28/12), às 9h30, no Centro Cultural Jardim Guanabara (Rua João Álvares Cabral, 277, Jardim Guanabara – 31.3277-6703 e 3277-6651), com entrada franca, sem necessidade de retirada de ingressos, sujeita à lotação.

* Os “Concertos de Natal” têm audiodescrição para deficientes visuais e interpretação de Libras para deficientes auditivos.