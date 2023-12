O Brasil está fora do Oscar, mais uma vez. Anunciada na tarde desta quinta-feira (21/12) pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, a lista de pré-selecionados em 10 categorias do Oscar 2024 não tem nenhum título brasileiro.

"Retratos fantasmas", documentário de Kleber Mendonça Filho , foi o escolhido do Brasil para tentar uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional. Não conseguiu nenhuma das 15 vagas desta primeira triagem - os cinco candidatos serão anunciados somente em 23 de janeiro, quando saírem todas as indicações. Oitenta e oito países inscreveram seus filmes para a disputa. A produção tentou também uma vaga na disputa de documentário.



O longa "Elis e Tom: Só tinha de ser com você", de Roberto de Oliveira, tentava uma vaga na categoria de documentários. Também foi preterido. As demais categorias que entraram nesta triagem foram as de documentário em curta-metragem, cabelo e maquiagem, canção original, trilha sonora, animação em curta, curta em live action, som e efeitos visuais.

Entre essas categorias figuram filmes que fizeram grande sucesso nesse ano, como "Barbie", "Oppenheimer", "Assassinos da Lua das Flores", "Maestro" e "Ferrari". “Barbie” de Greta Gerwig teve o maior número de menções, com cinco, incluindo som, música original para suas três inscrições de Billie Eilish (“What I Was Made For?”), Dua Lipa (“Dance the Night”) e Mark Ronson e Andrew Wyatt (“I'm Just Ken”), e trilha sonora original, desta última dupla.



Daqui a um mês, quando houver o anúncio de todos os indicados, há uma chance de o Brasil estar presente. Isto porque "Perlimps", de Alê Abreu, é elegível na categoria de animação (que não participa das shortlist). O longa anterior de Abreu, "O menino e o mundo", foi indicado ao Oscar em 2016.



O Brasil nunca ganhou um Oscar, mas tem uma história de indicações. A primeira participação brasileira foi em 1945, quando a música “Rio de Janeiro”, de Ary Barroso, concorreu a melhor canção pelo filme americano “Brasil”.

A categoria filme internacional foi criada em 1957 e quatro longas entraram nela: “O pagador de promessas” (1963), “O quatrilho” (1996), “O que é isso, companheiro?” (1998), e “Central do Brasil” (1999), que também recebeu indicação de melhor atriz para Fernanda Montenegro.



Já a categoria documentário teve cinco participações brasileiras, algumas delas coproduções com outros países: “Raoni” (1979), “El Salvador: Another Vietnam” (1982), “Lixo extraordinário” (2001), “O sal da terra” (2015), e “Democracia em vertigem” (2020).



Também em 2001 o curta “Uma história de futebol” concorreu ao prêmio da Academia. Em 2004, o curta de animação “Aventura perdida de Scrat”, produção americana dirigida pelo brasileiro Carlos Saldanha, foi indicado.



Veja os pré-indicados ao Oscar de Melhor Filme Internacional



Armênia, “Amerikatsi”



Butão, “The Monk and the Gun”



Dinamarca, “The promised land”



Finlândia, “Folhas de outono”



França, “O sabor da vida”



Alemanha, “The Teachers’ Lounge”



Islândia, “Terra de Deus”



Itália, “Io capitano”



Japão, “Perfect days”



México, “Totem”



Marrocos, “The mother of all lies”



Espanha, “A sociedade da neve”



Tunísia, “Four daughters”

Ucrânia, “20 days in Mariupol”



Reino Unido, "Zona de interesse"



Veja os pré-indicados ao Oscar de Melhor Documentário



“American Symphony”



“Apolonia, Apolonia”



“Beyond Utopia”

“Bobi Wine: The People’s President”



“Desperate Souls, Dark City and the Legend of Midnight Cowboy”



“The Eternal Memory”



“Four Daughters”



“Going to Mars: The Nikki Giovanni Project”



“In the Rearview”



“Stamped from the Beginning”



“Still: A Michael J. Fox Movie”



“A Still Small Voice”



“32 Sounds”



“To Kill a Tiger”



“20 Days in Mariupol”