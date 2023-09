677

"Retratos fantasmas", de Kleber Mendonça Filho, une memórias do cineasta e dos que frequentaram e ainda frequentam os cinemas Cinemascopio/Reprodução

O documentário “Retratos Fantasmas”, de Kleber Mendonça Filho, foi o escolhido para representar o Brasil na disputa por uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2024. O anúncio foi feito pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais, nesta terça-feira (12).

O longa concorria com “Estranho caminho”, de Guto Parente; “Noites alienígenas”; de Sergio de Carvalho; “Nosso sonho - A história de Claudinho e Buchecha”, de Eduardo Albergaria; “Pedágio”, de Carolina Markowicz; e “Urubus”, de Claudio Borrelli.

Agora, o diretor precisa divulgar o filme entre os membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood para que a produção consiga os votos necessários para figurar na lista final dos indicados à categoria, que será divulgada em 23 de janeiro de 2024.

Com estreia mundial em Cannes e exibido pela primeira vez no Brasil na abertura do Festival de Gramado, “Retratos fantasmas” une memórias do cineasta e daqueles que frequentaram – e ainda frequentam – os cinemas.

Inicialmente, o projeto teria como foco o desaparecimento dos cinemas de rua de Recife (PE), no entanto, ao longo do tempo, o diretor deu outro rumo para o documentário. Ao invés de apenas contar a história das salas, ele traça um paralelo entre sua vida e os cinemas citados no filme, cujas salas de exibição serviram como espaços de convívio e foram bem presentes na rotina e costumes da população na época.

A 96ª cerimônia do Oscar será realizada no dia 10 de março de 2024, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O longa está em cartaz na capital mineira no UNA Cine Belas Artes e no Centro Cultural Unimed-BH Minas.