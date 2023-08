677

Saiu o primeiro pôster de 'The Killer' novo filme de David Fincher estrelado por Michael Fassbender, com a brasileira Sophie Charlotte no elenco.



Na trama, um assassino de sangue frio começa a passar por uma crise em um mundo sem bússola moral alguma. pic.twitter.com/RNu90ukW5e %u2014 Filme Cê (@filme_c) August 28, 2023

A Netflix divulgou nesta segunda-feira (28/8) o primeiro pôster de ‘The killer’, novo filme do diretor David Fincher (Seven: Os Sete Crimes Capitais, Clube da Luta). Apesar de o longa ter nomes como Michael Fassbender e Tilda Swinton, para as redes sociais só um nome chamou atenção: o de Sophie Charlotte.

A atriz brasileira tem nome de destaque no cartaz feito pelo ilustrador Luc Jacamon. O filme estreia no Festival de Cinema de Veneza. A participação de Sophie deixou a internet em polvorosa, e os internautas já se organizam para apoiar a artista nacional. “‘With Sophie Charlotte’. Eita que orgulho de ver nossa menina em Hollywood”, comemorou um perfil.

Após sucesso em 'Todas as flores', Sophie Charlotte aguarda estreias no cinema instagram/divulgação Sophie-Charlotte.

“Confesso que só tô ansiosa por esse filme porque simplesmente a Sophie Charlotte está nele”, disse outro. “Olha o Brasil de novo lá fora!”, celebrou mais um internauta.

A participação de Sophie Charlotte no longa é celebrada após Bruna Marquezine ganhar elogios ao redor do mundo por seu papel em ‘Besouro azul’. “Essas brasileiras estão demais. É isso aí: que a indústria noveleira exporte todas e todos”, ressaltou um perfil nas redes sociais. “É o ano do Brasil em Hollywood”, declarou outro.

‘The killer’

O filme ‘The killer’ é protagonizado por Michael Fassbender. A adaptação dos quadrinhos de Alexis Nolent conta a história de um assassino profissional que passa por uma crise psicológica após quase morrer em uma missão.

Ele tenta escapar das consequências políticas que seus crimes causaram. Para isso, o assassino decide matar seus empregados. Mas o protagonista diz que não é nada pessoal.

O filme ainda conta com Tilda Swinton, Charles Parnell, Arliss Howard, Monika Gossmann e Kellan Rhude. ‘The killer’ chega à Netflix no dia 10 de novembro. Antes ele deve ser exibido em algumas salas de cinema, mas ainda não há confirmação de que o filme vai para as telonas no Brasil.

‘Meu nome é Gal’

Enquanto aguarda a estreia de ‘The killer’, Sophie Charlotte compartilhou um vídeo nas redes sociais em que aparece emocionada ao se ver em um trailer do filme ‘Meu nome é Gal’. A atriz dá vida à cantora Gal Costa, que faleceu em novembro de 2022.

Em publicação no Instagram, Sophie contou que foi pega de surpresa com o teaser, enquanto aguardava para assistir a ‘Retratos fantasmas’, de Kleber Mendonça Filho. A atriz disse que estava acompanhada do marido, o também ator Daniel de Oliveira, e pediu para que os seus seguidores apoeim o cinema nacional. "Precisamos de público. E cota de telas. Vá ao cinema ver filmes brasileiros! 'Retratos fantasmas' é tão bonito, tão emocionante! Um filme sobre o amor pelo cinema, que me arrebatou. Cinema é muito emocionante", escreveu.

‘Meu nome é Gal’ chega às telonas em 19 de outubro. A atriz ainda lembrou de outras produções brasileiras em cartaz ou prestes a estrear. “'Ângela' com Isis Valverde, 'Tire 5 cartas' com Lília Cabral, 'Mussum, o filmis' , 'Nosso Sonho', 'Besouro Azul' - Bruna Marquezine é do Brasil -, e tantos outros filmes incríveis", indicou.