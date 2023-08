677

Ana Carolina Oliveira e Giovanna, mãe e prima de Isabella Nardoni Reprodução/Netflix Nesta quinta-feira (17/8), a plataforma de streaming Netflix lançou o documentário “Isabella: O caso Nardoni", revisitando a tragédia ocorrida em março de 2008 e chocou o país. Nas redes sociais, internautas postaram reações de raiva, choque e perplexidade. Nesta quinta-feira (17/8), a plataforma de streaming Netflix lançou o documentário “Isabella: O caso Nardoni", revisitando a tragédia ocorrida em março de 2008 e chocou o país. Nas redes sociais, internautas postaram reações de raiva, choque e perplexidade.





Segundo as investigações, Isabella Nardoni, de 5 anos, foi sufocada pela madrasta, Anna Carolina Jatobá, e atirada pela janela do apartamento onde se encontrava, no sexto andar, pelo pai, Alexandre Nardoni. O documentário conta com a participação de familiares, policiais, peritos, juiz, promotor, advogados e jornalistas que têm ligação com o caso.









Leia: Mãe de Isabella Nardoni envia mensagens de consolo a pai de Henry Outro ponto abordado pela obra mostra como estão Alexandre e Anna Carolina, os dois acusados de cometer o crime. Enquanto o pai de Isabella segue preso em Tremembé, na Penitenciária Dr. José Augusto César Salgado, e cumpre pena no regime semiaberto, a madrasta deixou a Penitenciária Feminina Santa Maria Eufrásia Pelletier, também em Tremembé, no dia 20 de junho deste ano.

O que mais chocou os internautas foi a revelação de que Anna Carolina está morando em um apartamento de luxo na zona norte de São Paulo e que fez tatuagens em homenagem a Isabella, Alexandre e seus dois filhos. Além disso, até hoje ela segue afirmando que mantinha uma relação de muito afeto com a enteada e que não tem ligação com sua morte.





Confira as reações:

A parte que mais me doeu do documentário da Isabella Nardoni foi ver a prima 4 meses mais velha, que era melhor amiga dela, junto com a mãe... Era pra ela estar assim hoje. Era pra ela ser uma jovem linda e cheia de vida.. tiraram isso dela. É incompreensível e revoltante pra mim %u2014 rafinha (@morbralli) August 17, 2023

1.Quando você vê que a Anna Carolina Jatobá está no regime aberto há 2 meses, morando com todas as regalias em um apê de luxo e do outro lado a Mãe da Isabella Nardoni tendo que seguir a vida sem a sua filha,"Que país é esse?".O pior é ela fazer uma tatuagem com o nome da menina. %u2014 Fernanda Franco de Godoi (@fergiefgodoi) August 17, 2023

A Anna Carolina Jatobá conseguiu ir para o regime aberto e continua negando o crime que cometeu contra a Isabella Nardoni, ou seja, a família, principalmente a mãe da Isabella, ainda é obrigada a ver ela desdenhar da morte da criança. Absurdo. Brasil 2023. pic.twitter.com/IUP2RKDPU9 %u2014 Alexandro Magnos (@allemagnos) August 17, 2023

assistindo o documentário da Isabella Nardoni e já chorei no min 5 quando a prima dela diz que elas tinham 4 meses de diferença e a prima dela já é uma mulher e ela não teve essa chance... pesado. %u2014 Jour (@jujubadgal) August 17, 2023

Eu até tankei assistir o caso da Daniella Perez na HBOmax.



Mas o caso de Isabella Nardoni eu não tanko assistir nem fudeno.



Eu realmente vivi e lembro de como aconteceu, e foi algo que me chocou muito.



Como um pai joga sua filha da janela? %u2014 Matty D. Barros (@mattybarros_) August 15, 2023