Michael Parkinson em cerimônia em 2016 ADRIAN DENNIS / AFP O britânico Michael Parkinson, famoso em seu país por seus programas em que entrevistou personalidades como Muhammad Ali, Marlon Brando e David Beckham, morreu aos 88 anos, anunciou sua família nesta quinta-feira (17).



Conhecido como o "rei" do "talk show", Parkinson morreu "pacificamente" na noite de quarta-feira (16), após uma breve doença, informu sua família à BBC.



"Parky", como era frequentemente chamado, era um rosto familiar na televisão britânica, com suas entrevistas íntimas com celebridades, sobretudo no programa "Parkinson" da BBC, exibido pela primeira vez, e com sucesso imediato, em junho de 1971. O talk-show foi relançado em 1998 e obteve boas audiências.





O jornalista afirmava que havia entrevistado 2.000 celebridades ao longo da carreira. Sua entrevista com o boxeador Muhammad Ali é uma das mais emblemáticas. "Ele é o ser humano mais notável que já conheci", afirmou na ocasião.Também entrevistou os atores Marlon Brando, Richard Burton, Orson Welles e Fred Astaire, entre outros, além de membros da família real, como a princesa Anne, filha da rainha Elizabeth II. Na década de 2000, também conversou com o jogador de futebol David Beckham e a atriz Judy Dench.Em 2008, o apresentador foi condecorado pela rainha Elizabeth II no Palácio de Buckingham.Após o anúncio de seu falecimento, homenagens se multiplicaram no Reino Unido.O diretor-geral da BBC, Tim Davie, elogiou "o incrível apresentador e jornalista que definiu o formato para todos os apresentadores e programas que vieram depois".