Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman e Will Champion são citados no processo movido pelo ex-gerente Reprodução/Instagram O Coldplay está sendo processado pelo ex-gerente da banda, Dave Holmes. De acordo com a revista Variety, a documentação legal foi submetida à corte britânica esta semana e cita os quatro membros do grupo - Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman e Will Champion. O processo no momento corre em sigilo na Justiça e não tem queixa tornada pública.

Holmes deixou de trabalhar com a banda há um ano, mas gerenciava a carreira do grupo praticamente desde o seu início, há 22 anos. O Coldplay no momento é administrado pelo trio formado por Phil Harvey, Mandi Frost e Arlene Moon, que colaborou com Holmes por décadas.

O processo acontece dois anos depois dos quatro membros da banda renovarem seu acordo com as suas gravadoras, a britânica Parlophone e a americana Atlantic. No mesmo período, eles também assinaram novo contrato com a agência Wasserman, pouco antes de lançarem o mais novo álbum, "Music of the Spheres".

O Coldplay também tocou no Brasil recentemente, em uma série de shows para divulgar o disco. O grupo se apresentou 11 vezes no país, viajando para São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba.