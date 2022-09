Daniel de Oliveira faz sua estreia como Dom Pedro I nesta quarta

Na minissére, Dom Pedro (Daniel de Oliveira) se apaixona por uma cantora de cabaré francesa (foto: Paulo Mancini/TV CULTURA)

Daniel de Oliveira estreia como Dom Pedro I na série “Independências”, cujo segundo episódio será exibido nesta quarta-feira (15/9), às 22h, pela TV Cultura. A produção, dirigida por Luiz Fernando Carvalho, traz nomes como Antonio Fagundes, Walderez de Barros e Ilana Kaplan. No episódio intitulado "O mundo se move, a colônia se transforma", a derrota de Napoleão na Europa deflagra reações diferentes. De um lado do Atlântico, D. Maria I (Walderez de Barros) celebra na corte. Do outro, em Lisboa, Gonçalves Ledo (Flávio Tolezani) e José Bonifácio (Celso Frateschi) debatem o futuro da nação e da monarquia.



Daniel de Oliveira estreia como Dom Pedro I na série “Independências”, cujo segundo episódio será exibido nesta quarta-feira (15/9), às 22h, pela TV Cultura. A produção, dirigida por Luiz Fernando Carvalho, traz nomes como Antonio Fagundes, Walderez de Barros e Ilana Kaplan. No episódio intitulado "O mundo se move, a colônia se transforma", a derrota de Napoleão na Europa deflagra reações diferentes. De um lado do Atlântico, D. Maria I (Walderez de Barros) celebra na corte. Do outro, em Lisboa, Gonçalves Ledo (Flávio Tolezani) e José Bonifácio (Celso Frateschi) debatem o futuro da nação e da monarquia.

• • •





Com planos de se tornar rainha da América Espanhola, Carlota Joaquina (Ilana Kaplan) conspira contra o marido, Dom João VI (Antonio Fagundes). Dom Pedro (Daniel de Oliveira) conhece a paixão e, para conquistar Noemy (Alli Willow), cantora de cabaré francesa, aplica golpe no próprio pai para comprar-lhe joias. Temendo enfrentar revoltas, Dom João VI, nomeado rei após a morte da rainha-mãe, decide ficar no Brasil e elevar a colônia à condição de Reino Unido, marcando uma nova era. A minissérie é exibida sempre às quartas-feiras, no mesmo horário.