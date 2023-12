"A noite do terror" (1974), com Lynne Griffin, se passa no período natalino e é cultuado por fãs do gênero

A quinta e última edição da Sessão da Meia-Noite em 2023 acontece na madrugada de hoje (22/12), no Cine Humberto Mauro. O projeto, realizado desde o último agosto, prevê a exibição de um filme de terror por mês, sempre às sextas, à meia-noite. As sessões fizeram grande sucesso com o público e foram renovadas para 2024.

"A noite do terror" (1974), dirigido por Bob Clark, é o filme escolhido para encerrar a temporada de exibições este ano. A trama se passa no período de Natal, mas, diferentemente dos clássicos natalinos, o longa subverte os padrões do gênero.



PRECURSOR DOS “SLASHER”

Os planos das garotas de uma fraternidade para curtir o feriado de Natal são animados, até que começam a receber ligações estranhas. Quando Clare (Lynne Griffin) desaparece, suas amigas entram em contato com a polícia, que não parece estar muito preocupada e nem disposta a ajudar. Agora, a vida de todas elas está em risco.

O longa é cultuado fervorosamente pelos fãs do gênero e promete transcender as fronteiras do horror clássico se estabelecendo como um precursor notável dos filmes “slasher”. Para muitos críticos, “A noite do terror” é a inspiração de obras como “Halloween”, de John Carpenter.

“Estamos criando programações que dialoguem não só com as mostras em cartaz, mas também com acontecimentos do mundo. Isso contribui muito para a narrativa. Agora, vamos exibir um filme de terror natalino. Em janeiro, o filme vem para dialogar com a mostra que estará em cartaz. E pretendemos cada vez mais diversificar a programação”, explica Vitor Miranda, gerente de Cinema da Fundação Clóvis Salgado (FCS).



INSPIRAÇÃO NOS EUA

Miranda conta que o projeto Sessão da Meia-Noite foi inspirado especialmente na programação de cinema dos Estados Unidos. “Percebemos que o público gosta muito das maratonas que fazemos em julho, na qual ficamos a madrugada toda exibindo filmes. Então, inspirados nas 'midnight sessions', que já existiram nos Estados Unidos nos anos 1960 e 1970, e que também viraram tradição em alguns cinemas de rua, decidimos criar a Sessão da Meia-Noite”, afirma o gerente.

O sucesso, segundo Miranda, tem sido tão grande que, desde o seu lançamento, o público não parou de crescer. Na sessão de novembro, conta ele, o Cine Humberto Mauro ficou com todos os lugares ocupados na exibição do clássico “O exorcista”. Com a repercussão positiva, o gerente afirma que o projeto terá continuidade em 2024, a partir de janeiro.

“A gente está com uma política de formação de público por enquanto. Apesar de ser muito atrativo assistir os filmes à meia-noite no cinema, também é algo que necessita de um interesse pelo longa. Hoje em dia, com as plataformas de streaming, todo mundo consegue ver o filme em casa. Então, estamos tentando tornar a experiência do cinema cativante. Nesse primeiro momento, apostamos em filmes que vão chamar a atenção do público, como foi o caso de “Exorcista”, “Halloween” e “Pink Flamingos,” detalha Miranda.

"A NOITE DO TERROR" – SESSÃO DA MEIA-NOITE

Exibição na madrugada desta sexta para sábado (22/12 e 23/12), à meia-noite, no Cine Humberto Mauro – Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537 – Centro).

Ingressos gratuitos, com retirada exclusivamente pelo site Eventim, Classificação indicativa: 16 anos. Informações: (31) 3237-7399.