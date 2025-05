Virada Cultural 2025 terá VEIGH, XAMÃ, TETO, WIU e LEALL na programação

SIGA NO



Para quem curte rap/trap entre os destaques, estão os artistas:



Sábado, dia 24 de maio:

Palco Parelheiros recebe Teto às 21 horas

Palco Heliópolis recebe Xamã às 21 horas

Palco Centro de Formação Cultural da Tiradentes recebe Leall às 21 horas.



Domingo, dia 25 de maio:

Palco Teotonio Vilela - Sapopemba recebe WIU às 14:30h

Palco M’Boi Mirim recebe Veigh às 18h



Em conversa com Menestrel, diretor artístico da Nexstage e responsável pela contratação desses artistas, ele diz:



"É extremamente importante a presença destes artistas representados pela nexstage, em um evento tão simbólico para a cultura urbana do Brasil. Artistas como estes que trabalhamos, merecem ser reconhecidos pelo histórico na cultura hip hop, e proporcionar ao público geral, que muitas vezes não tem recursos para marcar presença em festivais privados, conseguirem acessar estes grandes shows na virada cultural. Nós da nexstage ficamos felizes e gratos pela confiança destes artistas."



A programação completa está no site www.viradasp.com.br.

