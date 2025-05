Wagner Moura gravou um vídeo para comemorar os prêmios conquistados pelo filme "O Agente Secreto" no Festival de Cannes, na França, neste sábado (24). Ele levou o prêmio de melhor ator, e Kleber Mendonça Filho, o de melhor direção.

O diretor brasileiro Kleber Mendonça Filho posa com o prêmio de Melhor Diretor pelo filme 'O Agente Secreto' Miguel Medina/AFP (Da esquerda para a direita) A atriz australiana Cate Blanchett, atriz americana e as integrantes do júri do 78º Festival de Cinema de Cannes Halle Berry, atriz italiana Alba Rohrwacher, a escritora e jornalista franco-marroquina Leila Slimani e a cineasta indiana Payal Kapadia Valery Hache/AFP O diretor, roteirista e produtor iraniano Jafar Panahi comemora no palco após ganhar a Palma de Ouro pelo filme 'Un simple accident' Valery Hache/AFP O diretor, roteirista e produtor iraniano Jafar Panahi comemora no palco após ganhar a Palma de Ouro pelo filme 'Un simple accident' Valery Hache/AFP O diretor, roteirista e produtor iraniano Jafar Panahi comemora no palco após ganhar a Palma de Ouro pelo filme 'Un simple accident' Antonin Thuillier/AFP A atriz francesa Nadia Melliti posa durante uma sessão de fotos com seu troféu após ganhar o prêmio de Melhor Atriz por sua participação no filme 'La petite derniere' Bertrand Guay/ AFP A atriz francesa Nadia Melliti (à direita) posa com a diretora e roteirista francesa Hafsia Herzi durante uma sessão de fotos com seu troféu após ganhar o prêmio de Melhor Atriz por sua participação no filme 'La petite derniere' Miguel Medina/AFP O diretor brasileiro Kleber Mendonça Filho posa com a produtora francesa Emilie Lesclaux durante sessão de fotos após ganhar o prêmio de Melhor Diretor pelo filme 'O agente secreto' e com o prêmio de Melhor Ator, entregue ao ator brasileiro Wagner Moura Miguel Medina/AFP O diretor brasileiro Kleber Mendonça Filho posa com a produtora francesa Emilie Lesclaux durante sessão de fotos após ganhar o prêmio de Melhor Diretor pelo filme 'O agente secreto' e com o prêmio de Melhor Ator, entregue ao ator brasileiro Wagner Moura Miguel Medina/AFP A diretora e roteirista alemã Mascha Schilinski posa durante uma sessão de fotos após ganhar o Prêmio do Júri pelo filme 'The sound of falling' Bertrand Guay/ AFP A atriz iraniana Maryam Afsharimovahed protesta no palco depois que o diretor, roteirista e produtor iraniano Jafar Panahi ganhou a Palma de Ouro pelo filme 'Un simple accident' Valery Hache/AFP O diretor britânico Akinola Davies Jr. posa em uma sessão de fotos após receber uma menção honrosa ao prêmio Camera d'Or pelo filme "My father's shadow", ao lado da diretora e roteirista italiana e presidente do júri da Camera d'Or, Alice Rohrwacher, e do diretor iraquiano Hasan Hadi, vencedor do prêmio Camera d'Or pelo filme 'The president's cake' Miguel Medina/AFP O diretor e roteirista chinês Bi Gan posa para uma sessão de fotos após receber um prêmio especial pelo filme 'Ressurection' Miguel Medina/AFP O diretor Adnan Al Rajeev e o ator francês Tawfeek Barhom posarem durante uma sessão de fotos após ganharem o Prêmio de Curta-Metragem pelo filme 'I'm glad you're dead now'. Anahi ganhou a Palma de Ouro pelo filme 'Un simple accident' Miguel Medina/AFP O diretor de cinema franco-espanhol Oliver Laxe posa durante uma sessão de fotos após ganhar o Prêmio do Júri pelo filme 'Sirat' Bertrand Guay/ AFP O diretor, roteirista e produtor iraniano Jafar Panahi (E) e sua equipe comemoram no palco após ganhar a Palma de Ouro pelo filme Un 'Un simple accident' Valery Hache/AFP Voltar Próximo

O ator não pôde estar presente para receber o troféu devido às gravações de outro filme em Londres, na Inglaterra.

"Agora são quase 22h em Londres. Eu não fiquei em Cannes porque tinha que filmar. Eu recebi a notícia dos prêmios que a gente ganhou da forma mais louca possível, no set de filmagem", disse Moura.

"Eu queria só dizer da felicidade que eu tenho por mim, por Kleber, pelo 'Agente Secreto', pelo cinema brasileiro, pela cultura brasileira. O Brasil é o país da cultura, o país da arte."

Wagner Moura também relembrou o sucesso de "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles.

"Depois de um tempo muito difícil em que artistas e cultura não só haviam perdido a importância no Brasil, como foram bastante difamados. Ter hoje brasileiros torcendo pela vitória do cinema brasileiro internacionalmente, olhando pelo cinema brasileiro e dizendo: 'esse filme, esses artistas nos representam', como aconteceu com 'Ainda Estou Aqui', me dá uma alegria profunda", afirmou.

Mais cedo, o ator já havia feito uma chamada de vídeo com o cineasta Kleber Mendonça Filho para falar com a imprensa no local do festival.

"Eu gostaria de estar aí com todos vocês, mas estou aqui sozinho tomando uma taça de vinho, em Londres", disse Moura na ocasião.

"Eu acho que é um momento especial [para o cinema brasileiro]. Uma recepção maravilhosa em Cannes não é algo criado em laboratório, é muito orgânico", afirmou Mendonça Filho, na sequência.

"O Agente Secreto" se passa no Recife, em 1977, e é protagonizado por Wagner Moura, que vive um pesquisador perseguido por homens truculentos. Apesar de a história não ser exatamente sobre a ditadura militar, ela denuncia a violência e a corrupção que marcaram o período. "O Agente Secreto" já havia vencido o prêmio da Fipresci, a Federação Internacional de Críticos de Cinema.