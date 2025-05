Wagner Moura leva prêmio de Melhor Ator em Cannes por "O agente secreto"

O elenco do longa brasileiro "O agente secreto", que disputa a Palma de Ouro no festival, passou unido pelo tapete vermelho. Valery Hache/AFP

O elenco do longa brasileiro "O agente secreto", que disputa a Palma de Ouro no festival, passou unido pelo tapete vermelho. Valery Hache/AFP

Isabeli Fontana esteve na abertura do Festival de Cannes com um vestido assinado pelo estilista libanês Nicolas Jebran. Sameer Al-Doumy/AFP