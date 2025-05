'O agente secreto' vence dois prêmios paralelos no Festival de Cannes

Longa que representa o Brasil nesta 78ª edição do Festival de Cannes, “O agente secreto”, de Kleber Mendonça Filho, venceu o prêmio da Federação Internacional de Críticos de Cinema (Fipresci) e o Prix des Cinémas Art et Essai, reconhecimento de exibidores independentes da França. As premiações estão fora da competição oficial do festival.

O longa foi laureado horas antes do anúncio do vencedor da Palma de Ouro, prêmio a que o longa brasileiro também concorre, ao lado de outros 21 filmes da seleção oficial. A entrega da premiação máxima do Festival de Cannes está programada para a tarde deste sábado (24/5).

“Escolhemos um filme que tem uma generosidade romanística e épica. Um filme que permite digressão, diversão, humor e caráter para evocar um tempo e lugar e uma história rica e profundamente preocupante de corrupção e opressão”, explicou o Júri da Fipresci.

O elenco do longa brasileiro "O agente secreto", que disputa a Palma de Ouro no festival, passou unido pelo tapete vermelho. Valery Hache/AFP O elenco do longa brasileiro "O agente secreto", que disputa a Palma de Ouro no festival, passou unido pelo tapete vermelho. Valery Hache/AFP Maria Fernanda Cândido, Wagner Moura e Gabriel Leone são alguns dos atores que participam de "O agente secreto". Valery Hache/AFP Isabeli Fontana esteve na abertura do Festival de Cannes com um vestido assinado pelo estilista libanês Nicolas Jebran. Sameer Al-Doumy/AFP Alessandra Ambrosio também passou pelo tapete vermelho na abertura do festival. Antonin Thuillier/AFP A entrada do elenco de "O agente secreto" em Cannes foi acompanhada por músicos da Orquestra Popular do Recife e do grupo de frevo Guerreiros do Passo. Antonin Thuillier/AFP Personalidades como as atrizes Bárbara Paz e Camila Pitanga, além da Ministra da Cultura Margareth Menezes, se uniram ao bloquinho do elenco brasileiro. Antonin Thuillier/AFP A modelo Thayna Soares prestigiou a estreia do longa de Kléber Mendonça Filho usando a marca Ronald Van Der Kemp. Valery Hache/AFP A atriz Marina Ruy Barbosa vestiu Chopard para assitir a estreia de "Eddington", do diretor americano Ari Aster, na sexta (16/5). Bertrand Guay/AFP Camila Queiroz desfilou pelo tapete vermelho de Cannes no domingo (18/5), usando um vestido de Alexander McQueen. Valery Hache/AFP Voltar Próximo

“O agente secreto” acompanha a história de um professor universitário (papel de Wagner Moura) que, durante a ditadura militar, retorna a Recife sob identidade falsa, buscando se esconder e sobreviver. O longa recebeu 13 minutos de aplausos em sua sessão de gala, no último dia 18.

Kleber Mendonça Filho está de volta a Cannes após conquistar o Prêmio do Júri com “Bacurau” (2019) e participar da Seleção Oficial em 2023 com o documentário “Retratos fantasmas”.

