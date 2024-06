O ator Wagner Moura decidiu comemorar seu aniversário de com uma festa junina em Recife (PE). O astro completa 48 anos nesta quinta-feira (27/6), mas quis antecipar a celebração para a noite de quarta-feira. Com decoração e trajes típicos, ele curtiu a festa ao lado de amigos, como o ator Gabriel Leone e o diretor de cinema Kleber Mendonça Filho.





Em um vídeo em redes sociais, Wagner aparece cantando e dançando “Asa branca”, de Luiz Gonzaga, com Leone. O momento viralizou, com muitas pessoas elogiando a performance do aniversariante. “Wagner Moura é um acontecimento”, diz um comentário.





“Se o Wagner Moura fica assim ao vivo na minha frente eu engravido só olhando!”, brincou uma mulher. “Ah não. Chega. Ficou mais perfeito ainda? Naaaao dá!”, observou outra. A festa ainda teve fogueira e bolo.





Wagner e os colegas estão em na capital pernambucana para as gravações de “O agente secreto”, novo filme de Kleber Mendonça Filho. A história do longa se passa na capital pernambucana na década de 1970, mais especificamente no ano de 1977. O ator está há algumas semanas no local, preparando-se para as filmagens, e deve ficar na cidade até o fim de julho.





Depois do sucesso de “Guerra civil”, Moura vai protagonizar o novo trabalho do diretor. No início da semana, ele foi visto caracterizado pela primeira vez para o papel, durante uma gravação no Centro de Ciências da Saúde, na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).





Na trama, Moura é um professor universitário de 40 anos que foge da polícia, indo de São Paulo para Recife na semana do Carnaval, onde busca encontrar o filho. Mas ele logo descobre que foi seguido e espionado por vizinhos, não lhe deixando nenhuma possibilidade de escapar dos tentáculos da corrupção.





Além de Wagner e Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido e Alice Carvalho também estão no elenco. A previsão de estreia é para 2025.