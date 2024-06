Seis temporadas depois que colocaram a personagem como destaque nos programas de humor do Multishow, Graça (papel de Rodrigo Sant'Anna), a mãe de 14 filhos que vive de esmolas nas esquinas do Rio de Janeiro e mora no subúrbio carioca, deixa a televisão para conquistar as telas do cinema.



"Tô de Graça – O filme", com direção de César Rodrigues, estreia hoje em 420 salas de cinema no Brasil.



Desta vez, o foco do roteiro são os foras que Sara Jane (Roberta Rodrigues), a filha garota de programa, dá junto à família, com medo de que o noivo descubra as suas origens. Boa parte da história se passa em um resort na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. História paralela mostra Briti Sprite (Isabelle Marques) às voltas com o vestido de sua formatura no ensino fundamental.

Mas, afinal, onde surgiu a personagem que teve seus primeiros registros na televisão há 12 anos, no extinto humorístico "Zorra" (Globo)?



Em conversa com o Estado de Minas, o ator Rodrigo Sant'Anna revela que a avó, dona Adélia, que usava faixinha de varizes em uma das pernas e tinha seios fartos, inspirou a criação de Graça.



"Minha avó merecia uma história à parte, pois tinha tanta coisa para contar para além disso, mas preferi ficar com a fração mais engraçada dela”, diz ele.



"Trouxe a Graça para falar um pouco de mães que acolhem filhos e que de alguma maneira respeitam essas personalidades variadas", acrescenta Rodrigo Sant’Anna.

Leia também: "Testamento", de Denys Arcand, não se rende ao politicamente correto

Sabedoria

Para o ator, este é o papel de toda mãe: "Ela não tem muito que falar como o filho tem de ser, mas tem que respeitar a maneira como ele quer se colocar. A Graça sabe fazer isso de uma maneira muito sábia."



Além de Sara Jane e Briti, no filme aparecem os filhos Maico (Andy Gercker), gay assumido; Marraia Karen (Evelyn Castro), que faz pequenos serviços como motociclista e vive com Sonaira (Gracyanne Barbosa); e Pablo Escobar dos Santos (Estevam Nabote). A prole está na série exibida no Multishow.



Diretor de longas como "Minha mãe é uma peça – 2" (2016) e "Vai que cola 2 – O começo" (2019), César Rodrigues, o Cesinha, diz que levar os personagens para a rua e conectá-los com a realidade, mas sem perder a espontaneidade, foi um desafio.



Em sua avaliação, todos os personagens são muito bem construídos e bem colocados na natureza deles.



Isabelle Marques ama a personagem que interpreta, conta que levá-la para o cinema foi um prazer que ainda não sabe explicar. Tem na ponta da língua a defesa de Briti Sprite, que é sempre chamada de feia, esquisita e “o cão”, até mesmo pela mãe.



"Ela é muito amorosa com a família. Uma característica que quis imprimir desde o início do processo de construção da personagem era a autoestima", contou a atriz, em entrevista on-line.



"Para mim, esta é a característica principal da minha personagem: como ela se ama, como acredita em si mesma. Fiz questão de pintar isso com tinta forte.”

Netflix

Se os fãs estão vibrando com a chegada de Graça aos cinemas, por outro estão com dúvida em relação ao futuro da série de humor, pois Rodrigo Sant'Anna assinou contrato de exclusividade com a Netflix, inviabilizando, por ora, o futuro da atração na telinha.



"Tô de Graça – O filme"

Direção de César Rodrigues. Com Rodrigo Sant'Anna, Isabelle Marques e Roberta Rodrigues. Estreia nesta quinta-feira (27/6), nas redes Cineart, Cinemark e Cinépolis.