“Nosso objetivo é mostrar a amplitude e a riqueza da produção italiana, mas também tentar fazer com que estes filmes possam alcançar o próprio público em um país tão grande quanto o Brasil”, afirma Stefano Savio, diretor da 8 ½ Festa do Cinema Italiano.



Desta quinta-feira (27/6) à próxima quarta (3/7), das 16h às 20h30, o UNA Cine Belas Artes conta com programação especial dedicada a filmes italianos. A mostra de cinema chega à capital para a sua 11ª edição. Na bagagem, 10 longas de diferentes gêneros.

“Acredito que o cinema italiano alcançou relevância internacional mais forte. Tanto pelo trabalho de cineastas quanto pelas performances de atores, que começam a ficar mais conhecidos por participações em produções do streaming. É o caso de Elio Germano”, comenta Savio.



Germano, inclusive, protagoniza o longa “Segredos”, de Daniele Luchetti, um dos destaques da mostra. No filme, ele vive o professor de literatura Pietro, que engata um romance com Teresa (Federica Rosellini), sua ex-aluna, 10 anos mais nova do que ele. Quando Teresa propõe que revelem seus maiores segredos um para o outro, as respectivas imagens e carreiras são colocadas à mercê de sentimentos conflituosos.

De comédia a thriller



Stefano Savio ressalta a diversidade de gêneros das obras selecionadas para o festival deste ano. “Demos destaque ao cinema autoral, aos filmes que foram sucesso de bilheteria e gêneros, como comédia e thriller policial. Queremos agradar diferentes públicos.”



No thriller “A última noite de amore”, de Andrea Di Stefano, tudo o que o policial Franco Amore (Pierfrancesco Favino) preza é colocado em risco em sua última noite de trabalho em Milão. O legado como policial, o amor da esposa Viviana (Linda Caridi) e a amizade com Dino (Francesco Di Leva) se tornam incertezas.

As risadas ficam a cargo da comédia “O divino Zamora”, de Neri Marcorè. A história gira em torno de Walter Vismara (Alberto Paradossi), homem de 30 anos que consegue emprego em uma agência de Milão. Para o azar de Vismara, que não se dá bem com esportes, a empresa obriga todos os seus funcionários a jogar futebol, como preparação para importante jogo anual.



Olhar político e social

As temáticas cotidianas também se misturam a outras, mais densas e de cunho político e social. É o caso de “O sequestro do papa”, de Marco Bellocchio, e “Ainda temos o amanhã”, de Paola Cortellesi, que tem sessão hoje (27/6), às 20h30. Este último foi, inclusive, o filme mais visto na Itália em 2023, ultrapassando “Barbie” e “Oppenheimer”.



“'Ainda temos o amanhã’ é um grande filme sobre a importância das mulheres na evolução da democracia e também suas batalhas para serem reconhecidas em diversos papéis da sociedade”, informa Savio. O longa chega aos cinemas brasileiros em 4 de julho, seguido por “O sequestro do papa”, que estreia no circuito nacional no dia 18 do mesmo mês.



“8½ FESTA DO CINEMA ITALIANO”

Sessões desta quinta (27/6) a quarta-feira (3/7), no UNA Cine Belas Artes (Rua Gonçalves Dias, 1.581, Lourdes). Ingressos de terça a quarta a R$ 26 (inteira); de quinta a domingo a R$ 30 (inteira), disponíveis no site Velox Tickets. Programação completa em www.festadocinemaitaliano.com.br.



* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro