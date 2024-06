Imortal da AML, Conceição Evaristo apresenta a obra "Macabéa, flor de mulungu", hoje, no projeto Livro do Mês da Academia Mineira de Letras

A escritora e acadêmica Conceição Evaristo faz palestra gratuita sobre a obra “Macabéa, flor de mulungu”, nesta quinta-feira (27/6), às 19h30, na Academia Mineira de Letras (Rua da Bahia, 1.466 – Lourdes).

Com seu livro-conto, escrito em 2012 para a série de personagens reescritos organizada pela Editora Oficina Raquel, a mineira propõe novo olhar para Macabéa, personagem central do romance “A hora da estrela”, clássico de Clarice Lispector.

Leia também: Ricardo Aleixo toma posse na AML com homenagem aos pais

A palestra, que faz parte do projeto Livro do Mês da AML, conta com as participações do presidente da Academia, Jacyntho Lins Brandão, Constância Lima Duarte e Eduardo Duarte. O conto “Macabéa, flor de mulungu” tem início na cena em que a protagonista é atropelada.





Floração

A metáfora da flor de mulungu se inicia no texto justamente pela imagem da nordestina acidentada e, agonizante. A narrativa conduz o leitor a conhecer “uma outra” Macabéa, “em estado de floração”, recém-nascida no conto com direito a história, memória e futuro.

Após a palestra, que terá tradução em libras, haverá sessão de autógrafos no auditório da AML. Informações: @amletras (Instagram).