No país para show, banda Wilco garimpa álbuns brasileiros raros

São Paulo – Cada geração tem seus heróis. Os grandes atravessam o tempo. O Wilco, fundado em Chicago, 32 anos atrás, é hoje a maior banda indie do mundo. Pela terceira vez no Brasil, o grupo comandado pelo cantor, compositor e guitarrista Jeff Tweedy, de 57 anos, faz neste domingo (25/5) o show mais esperado da terceira edição do C6 Fest.



“As pessoas ficam animadas para ouvir discos antigos. Como banda, ficamos animados com material novo. Queremos deixar espaço para as músicas mais antigas e representar quem somos neste momento”, afirmou Tweedy, na sexta passada, pouco antes de o grupo subir ao palco no Parque Ibirapuera para ensaiar.



O EM assistiu ao início deste ensaio, que contou com um hit – “Either way” – e duas da safra mais recente - “Bird without a tail/Base of my skull”, do álbum “Cruel country” (2022), e “Annihilation”, do EP “Hot sun cool shroud” (2024). “Acho que o rock and roll, e ser parte de uma continuação dele, é a melhor parte dos Estados Unidos”, disse Tweedy.



Em turnê, o grupo vai passar por 52 cidades das Américas e Europa ao longo de cinco meses (até agosto). Está celebrando duas décadas da atual formação, reunida a partir de 2004: o baixista John Stirrat, que está com Tweedy desde a criação do grupo, o baterista Glenn Kotche, o tecladista Mikael Jörgensen, o multi-instrumentista Pat Sansone e o guitarrista Nels Cline, que foi quem se tornou o protagonista das explosões instrumentais da banda.



A vinda do Wilco ao Brasil coincide com o lançamento do terceiro livro de Tweedy, “Como escrever uma canção” (Edições Sesc São Paulo, 136 páginas), em que ele revela seu processo criativo. Na obra ele afirma que a “inspiração é superestimada” e que ele gosta (e precisa) de deadline.



“Não que você não precise de inspiração”, explicou. “Mas muitas vezes as pessoas a colocam em primeiro lugar, como se fosse algo que se devesse esperar. Sou prolífico porque escrevo e toco violão todos os dias”, disse.

“É muito difícil escrever 365 músicas que não soem bem para você. Provavelmente (ao final de um ano) você vai acabar com pelo menos 10 que ama. A capacidade de se inspirar é muito importante. Para mim, isso vem através de curiosidade sobre o mundo, lendo coisas que não têm nada a ver com música.”



Paixão



Não só o conhecimento, mas sobretudo a paixão dos integrantes do Wilco pela música brasileira chama a atenção. Sansone está em busca de um álbum raro de 1972, “Nelson Angelo e Joyce”.



“Uma das emoções de estar aqui é que tenho um profundo amor pela música brasileira. Não tenho ideia do que as letras dizem, mas a música me preenche com muito sentimento”, disse Sansone.

Glenn Kotche descobriu recentemente o Quarteto em Cy. Já Nels Cline se dedica diariamente a ouvir a produção sessentista e setentista, à qual chegou através da obra de Egberto Gismonti. Ele descobriu a bossa nova quando ela se popularizou nos EUA.



Adora Tom Zé, Milton Nascimento, ouviu 12 álbuns de Caetano durante a pandemia com a mulher, a musicista Yuka Honda, fundadora da banda Cibo Matto. Com ela, Cline tem ouvido – “Todas as noites, na hora do jantar” – a música de Lô Borges. “A música brasileira é do tipo que faz alguém ficar feliz por estar vivo.”

*A repórter viajou a convite da organização do festival