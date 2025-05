Kleber Mendonça Filho vence Melhor Direção em Cannes com ‘O agente secreto’

Mais um prêmio para o Brasil no Festival de Cannes neste sábado (24/5). Depois de Wagner Moura levar Melhor Ator por "O agente secreto", o diretor do filme, Kleber Mendonça Filho, recebeu o prêmio de Melhor Direção pelo thriller político.

Ambientado no Recife de 1977, o filme narra a história de Marcelo (interpretado por Wagner Moura), um especialista em tecnologia que retorna à cidade natal e se vê envolvido em uma intrincada trama de espionagem e vigilância durante os anos de chumbo da ditadura militar.

Moura interpreta um professor universitário e especialista em tecnologia que retorna à sua cidade natal em busca de paz, mas se vê envolvido em uma complexa rede de espionagem e vigilância estatal. A trama, que mescla suspense político e drama, também conta com Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone e Hermila Guedes no elenco.

A estreia mundial do filme ocorreu em 18 de maio em Cannes, onde foi aplaudido de pé por 13 minutos, sinalizando sua recepção calorosa pela crítica e pelo público.

Com "O agente secreto", Kleber Mendonça Filho consolida sua trajetória internacional, após conquistar o Prêmio do Júri com “Bacurau” (2019) e participar da Seleção Oficial em 2023 com o documentário “Retratos fantasmas”.

A vitória de “O agente secreto” representa não apenas um reconhecimento à qualidade artística do filme, mas também uma celebração da capacidade do cinema brasileiro de dialogar com questões políticas e sociais de forma inovadora e impactante. Isso tem sido visto na safra atual de filmes nacionais que estão recebendo o devido reconhecimento, como “Ainda estou aqui”, de Walter Salles; e “O último azul”, de Gabriel Mascaro, que recebeu o Urso de Prata (Grande Prêmio do Júri) no Festival de Berlim deste ano.