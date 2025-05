Iraniano ganha Palma de Ouro em Cannes, veja todos os vencedores

O prêmio máximo da 78ª edição do Festival de Cannes ficou o com o iraniano Jafar Panahi, por "Un simple accident". O Brasil levou Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Direção (Kleber Mendoça Filho) pelo thriller político "O agente secreto".

No longa do diretor iraniano dissidente do regime, um homem cruza o caminho com quem ele acredita ter sido seu torturador. Com sede de vingança, o protagonista sequestra o homem, ainda que a única pista que o liga ao passado seja uma prótese na perna, que faz um som peculiar e traz à tona lembranças de sua prisão.

Sem ter certeza de que está diante do verdadeiro culpado, ele decide colocá-lo no porta-malas da van e sair em busca de outros ex-prisioneiros para ajudá-lo a identificar o suposto torturador. Cada um desses sobreviventes tem uma opinião diferente: alguns querem libertá-lo, outros exigem punição e há os que defendem que ele sofra na mesma medida. No entanto, a dúvida permanece — e se não for ele o torturador?

Panahi propõe uma reflexão sobre a violência e a vingança, principalmente no contexto em que o próprio Estado é o agente do terror. O cineasta iraniano já foi alvo em seu país de prisão, perseguição e censura.

Com a Palma de Ouro, Panahi completa o trio dos grandes prêmios europeus, ao lado do Urso de Ouro em Berlim, por "Táxi Teerã", e do Leão de Ouro em Veneza, por "O círculo".

Brasil fazendo história

O cinema brasileiro brilhou, com Wagner Moura conquistando o prêmio de Melhor Ator e Kleber Mendonça Filho ficando com Melhor Direção. Ambos pelo thriller psicológico "O agente secreto".

Confira os looks do tapete vermelho de Cannes:

O elenco do longa brasileiro "O agente secreto", que disputa a Palma de Ouro no festival, passou unido pelo tapete vermelho. Valery Hache/AFP O elenco do longa brasileiro "O agente secreto", que disputa a Palma de Ouro no festival, passou unido pelo tapete vermelho. Valery Hache/AFP Maria Fernanda Cândido, Wagner Moura e Gabriel Leone são alguns dos atores que participam de "O agente secreto". Valery Hache/AFP Isabeli Fontana esteve na abertura do Festival de Cannes com um vestido assinado pelo estilista libanês Nicolas Jebran. Sameer Al-Doumy/AFP Alessandra Ambrosio também passou pelo tapete vermelho na abertura do festival. Antonin Thuillier/AFP A entrada do elenco de "O agente secreto" em Cannes foi acompanhada por músicos da Orquestra Popular do Recife e do grupo de frevo Guerreiros do Passo. Antonin Thuillier/AFP Personalidades como as atrizes Bárbara Paz e Camila Pitanga, além da Ministra da Cultura Margareth Menezes, se uniram ao bloquinho do elenco brasileiro. Antonin Thuillier/AFP A modelo Thayna Soares prestigiou a estreia do longa de Kléber Mendonça Filho usando a marca Ronald Van Der Kemp. Valery Hache/AFP A atriz Marina Ruy Barbosa vestiu Chopard para assitir a estreia de "Eddington", do diretor americano Ari Aster, na sexta (16/5). Bertrand Guay/AFP Camila Queiroz desfilou pelo tapete vermelho de Cannes no domingo (18/5), usando um vestido de Alexander McQueen. Valery Hache/AFP Voltar Próximo

Ambientado no Recife, em 1977, o filme narra a história de um especialista em tecnologia (interpretado por Wagner Moura), que retorna à cidade natal e se vê envolvido em uma intrincada trama de espionagem e vigilância durante os anos de chumbo da ditadura militar. A história, que mescla suspense político e drama, conta com Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone e Hermila Guedes no elenco.

"O agente secreto" teve sua sessão de gala em Cannes no último dia 18 e foi aplaudido de pé por 13 minutos.

Com a premiação de Melhor Direção, Kleber Mendonça Filho consolida sua trajetória internacional, após conquistar o Prêmio do Júri com “Bacurau” (2019), participar da Seleção Oficial em 2023 com o documentário “Retratos fantasmas”.

O destaque de "O agente secreto" representa não apenas um reconhecimento à qualidade artística do filme, mas também uma celebração da capacidade do cinema brasileiro de dialogar com questões políticas e sociais de forma inovadora e impactante. Isso tem sido visto na safra atual de filmes nacionais que estão recebendo o devido reconhecimento, como “Ainda estou aqui”, de Walter Salles; e “O último azul”, de Gabriel Mascaro, que recebeu o Urso de Prata (Grande Prêmio do Júri) no Festival de Berlim deste ano.

Veja a lista de vencedores do Festival de Cannes 2025:

Palma de Ouro: "Un simple accident", de Jafar Panahi

Melhor Direção: Kleber Mendonça Filho, por "O agente secreto"

Melhor Ator: Wagner Moura, por "O agente secreto"

Melhor Atriz: Nadia Melliti, por "La petite dernière"

Prêmio do Júri: "Sirat", de Oliver Laxe, e "The sound of falling", de Mascha Schilinski

Grand Prix: "Sentimental value", de Joachim Trier

Melhor Roteiro: "Young mothers", de Jean-Pierre and Luc Dardenne

Prêmio Especial: "Resurrection", de Bi Gan

Camera d’Or: "The president’s cake", de Hassan Hadi

Menção especial da Camera d’Or: "My father’s shadow", de Akinola Davies Jr

Palma de Ouro para curta-metragem: "I'm glad you're dead now", de Tawfeek Barhom

Menção especial da Palma de Ouro para curta-metragem: "Ali", de Al Rajeev

