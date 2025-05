Advertida por fumar em voo, Britney Spears se desculpa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Britney Spears usou as redes sociais para explicar a confusão que causou na quinta-feira (22/05) durante um voo do México para os Estados Unidos. A cantora foi recebida por autoridades de Los Angeles, que a advertiram por acender um cigarro dentro do avião particular em que viajava.

"Na verdade, foi bem engraçado", comentou. "A maioria dos aviões em que estive não permitem fumar, mas esse era diferente porque o porta-copos ficava fora do assento. E uma confissão: era minha primeira vez bebendo vodca. Me senti muito inteligente, fiquei tipo: 'Uau, o que tem aqui'."

O relato continua com Britney dizendo que foi, então, que teve vontade de fumar. "Falei: 'Quero tanto um cigarro'. Meu amigo colocou um na minha boca e acendeu para mim, então para mim foi tipo: 'Ah, então este é um avião em que se pode fumar!"

A cantora pediu desculpas "a quem quer que eu tenha ofendido", mas disse que achou a atitude dos comissários de bordo muito ríspida. "A aeromoça chamou a polícia porque eu fumei um cigarro!", surpreendeu-se. "Ela me constrangeu, achei um pouco demais, mas ela já não gostou de mim desde a hora em que entrei no avião."

Ela ainda contou que ficou confusa com a chegada da polícia, após ter que ficar 20 minutos esperando sozinha dentro da aeronave. "Achei que as autoridades estavam ali para me dar suporte, me achei bem especial", disse. "Nunca estive em um aeroporto internacional antes, sou famosa ou algo assim?", ironizou.

Segundo seu relato, ela sequer foi autorizada a se levantar enquanto esperava, mesmo com o avião em solo. "[A aeromoça] agiu de forma muito estranha", comentou. "Não gostei de como ela colocou o cinto e invadiu meu espaço pessoal."