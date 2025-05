Amaro Freitas brilha ao homenagear Naná Vasconcelos no C6 Fest, em SP

São Paulo – Começou em alta rotação a terceira edição do C6 Fest, que segue até amanhã (25/5), no Parque Ibirapuera. Neste sábado, com lotação esgotada (13 mil ingressos), o evento terá seu primeiro dia no parque propriamente dito, com o duo francês Air, a banda Pretenders e a grupo indie Gossip como headliners.

Até então, foram duas noites muito concorridas dedicadas ao jazz, no Auditório Ibirapuera. Na abertura do festival, quinta-feira (22/5), o grande momento foi do pernambucano Amaro Freitas. É comum vê-lo solo ou em formações pequenas. No evento, estreou com um septeto (foram só dois ensaios, contou) de músicos jovens como ele.

Como o C6 é um festival de viés internacional, Amaro quis fazer “música brasileira com identidade brasileira, mas que dialoga com a cena contemporânea do mundo”.

A formação reuniu três metais, percussão, bateria e contrabaixo, com momentos em que músico tomou o lugar de observador para acompanhar o diálogo entre os instrumentos. Foi impagável a interação do percussionista Beto Xamba com o baterista Rodrigo Digão Braz.

O pianista apresentou pela primeira vez a “Suíte amazônica”, dedicada a Naná Vasconcelos (1944-2016). A peça, que passeia entre o virtuosismo e o experimentalismo, tirou, em dado momento, Amaro do piano. Ele foi para a frente do palco e, junto dos sopros, passou a tocar pequenos instrumentos que emulam os sons da floresta.

A noite teve início classudo. Em 14 de maio, o célebre músico etíope Mulatu Astatke, de 81 anos, chamado pai do “ethio-jazz”, sofreu um infarto. Outro veterano de alto calibre foi convocado para substituí-lo. O saxofonista americano Joe Lovano, de 72, em formação de quinteto, com a presença do ilustre George Garzone no sax tenor, apresentou um show baseado no repertório do “Tenor legacy” (1993).

Voz paquistanesa

O primeiro dia do C6 terminou com outra estreia. Cantora paquistanesa nascida na Arábia Saudita e radicada em Nova York, Arroj Aftab levantou a bola do Brasil em sua estreia no país. Já passou férias na Bahia, fez parceria com Badi Assad.

“Brasil é praia, amigos, nada a ver com aquela Europa chata”, disse ela, que canta lindamente, bem cool – e não tem papas na língua.

Primeira paquistanesa a vencer o Grammy – com a canção “Mohabbat”, em 2022 –, ela se apresentou com formação pouco usual – baixo acústico, bateria, flauta e harpa (os dois últimos defendidos por mulheres).

Arroj canta majoritariamente em urdu, a língua oficial do Paquistão.

“Vou tocar músicas do álbum mais antigo, que são depressivas, e do mais novo, que é mais divertido”, disse ela, que pediu à produção para distribuir shots de uísque para a plateia na hora de cantar (em inglês) “Whiskey”, do disco mais recente, “Night reign” (2024).

Wilco

Maior banda indie do mundo (e isso não é exagero), o Wilco, em sua terceira passagem pelo Brasil, passou a tarde de ontem ensaiando no Ibirapuera. O sexteto de Chicago comandado há 32 anos por Jeff Tweedy costuma ensaiar mesmo durante as turnês.

São Paulo, por sinal, abre a parte sul-americana da atual temporada. A banda está no segundo mês (de cinco) shows por 52 cidades, América do Norte e Europa incluídos.

O Estado de Minas assistiu ao início do ensaio. O Wilco começou pelo delicado hit “Either way”, passou por “Bird without a tail/ Base of my skull”, do álbum “Cruel country” (2022). Tocou também “Annihilation”, outra de safra recente, do EP “Hot sun cool shroud” (2024).



