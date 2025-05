Filarmônica e Coral do Minas fazem recital gratuito na Praça da Liberdade

Como parte das comemorações dos seus 90 anos, o Minas Tênis Clube promove neste sábado (24/5), na Praça da Liberdade, o evento musical Minas na Praça. As apresentações começam às 18h20, com o Coral do Minas, seguido da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, às 19h.

Sob a regência do maestro Leonardo Cunha, o Coral do Minas interpreta canções de compositores mineiros, com destaque para o Clube da Esquina. No programa, estão faixas como “Maria, Maria”, “Encontros e despedidas”, “Paisagem da janela” e “Clube da Esquina n.º 2”, com arranjos acompanhados por saxofone, flauta e bateria.

Criado há 70 anos, o coral é parte fundamental da história cultural do clube. No ano passado, Leonardo – maestro também da Orquestra Opus – assumiu a direção do grupo e, desde então, busca aproximar diferentes públicos ao incluir canções populares no repertório. A proposta é promover a arte do coral tanto aos frequentadores do teatro quanto aos sócios que assistem às apresentações nas áreas de lazer do clube.

Encerrando a noite, a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais apresenta um concerto interativo com 90 músicos no palco. O programa, conduzido pelo maestro associado José Soares, começa com peças clássicas e segue para canções populares.

Entre os destaques estão “Dança dos comediantes” (Smetana), “Arioso” (Johann Sebastian Bach) – melodia de “Céu de Santo Amaro”, do mineiro Flávio Venturini – e uma suíte das composições de Leonard Bernstein para o musical “Amor, sublime amor”. Além disso, Soares cita “Primavera porteña” (Astor Piazzolla), “Correnteza” (Tom Jobim) e uma suíte das canções do disco “Milagre dos peixes”, de Milton Nascimento.

“Orquestra significa soar junto”, diz o maestro associado José Soares. “É nossa missão levar a música, o belo e o sensível para cada vez mais pessoas. Parafraseando a música de Chico Buarque: ‘Estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar’. Quem passar pela Praça da Liberdade no sábado vai nos ver tocar músicas que certamente vão encantá-los, porque a música de orquestra e a música da Filarmônica de Minas Gerais é para todos”, completa.

“MINAS NA PRAÇA”

Apresentações do Coral do Minas, às 18h20, e Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, às 19h, no sábado (24/5), na Praça da Liberdade, Funcionários. Entrada gratuita.

OUTROS SHOWS

>>>Nina Fernandes

A cantora Nina Fernandes faz show do álbum “Bhangzwn”, nesta sexta-feira (23/5), às 20h, no Teatro de Bolso do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). A apresentação marca a terceira passagem da musicista pela capital e traz ao palco as faixas do novo disco, além de sucessos como “Cruel” e “Você vai gostar de mim”, em arranjos que combinam pop e folk. Ingressos disponíveis na plataforma Sympla: R$ 90 (inteira), R$ 72 (cliente conveniado Sesc) e R$ 45 (meia e cartão cliente Sesc).

>>>Alceu Valença e Orquestra Ouro Preto

A Praça Tiradentes, em Ouro Preto, será o palco do concerto gratuito de Alceu Valença com a Orquestra Ouro Preto neste sábado (24/5), às 21h. Com regência do maestro Rodrigo Toffolo, a apresentação é uma comemoração aos 25 anos da orquestra. O repertório do espetáculo inclui clássicos como “Anunciação”, “La belle de jour” e “Girassol”, enriquecidos pelos arranjos da orquestra.

>>>Sarau Marcelo Kamargo e Sanducka

O Teatro de Bolso Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigência) recebe dois shows neste fim de semana. Nesta sexta-feira (23/5), às 21h, o músico Sanducka comemora 30 anos de seu primeiro álbum, o “Rota certa" com a presença dos convidados Tadeu Franco, Tino Gomes e Marcelo Kamargo. No sábado (24/5), às 20h, o projeto Sarau Marcelo Kamargo recebe Sanducka. Ingressos para os dois espetáculos disponíveis na plataforma Sympla: inteira, R$ 80; meia, R$ 40; promocional (com doação de 1kg de alimento não perecível), R$ 50.



* Estagiária sob supervisão do editor Enio Greco