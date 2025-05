Thiago Arancam traz a BH "Uma viagem pela Itália"

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Paulista neto de italianos, Thiago Arancam se aproximou do país de seus antepassados por conta da música. Viveu por muitos anos naquele país, primeiramente como aluno da academia de canto lírico do Teatro Alla Scala, em Milão, e depois como profissional. A vida pessoal também caminhou para o lado de lá, tanto que seu primogênito mora com a mãe na Itália.



O show “Uma viagem pela Itália”, que Arancam apresenta nesta sexta-feira (23/5), no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes, é um desdobramento desta vivência. Só que o que está em pauta neste encontro mais íntimo com o público – o tenor estará acompanhado apenas do pianista Yacoce Simões – é a música popular.



“Escolhemos as principais canções tanto de um passado mais recente quanto da música contemporânea. Além disso, também canto músicas italianas que se tornaram conhecidas por suas versões brasileiras”, conta Arancam, citando “Gente di mare” que se tornou por aqui “Felicidade”, hit de Fábio Jr., “La mia storia tra le dita”, que o público brasileiro conhece bem como “Quem de nós dois”, de Ana Carolina.



Memória afetiva

“Tem aquelas que todo mundo conhece pela memória afetiva, como ‘Volare’, ‘Bella ciao’, ‘Funiculi funicula’ e ‘Dio, como ti amo’”, acrescenta. A expressão italiana é sempre exacerbada, que o cantor deve segurar um pouco por conta do formato do show. “É difícil segurar a extravagância italiana, o corpo como expressão máxima da expressividade. Vou mesclar momentos de mais intensidade com outros mais íntimos.”



Arancam viu sua estrela crescer no Brasil depois de protagonizar “O fantasma da ópera”, numa temporada muito longa, iniciada em 2018, que teve quase 900 mil espectadores. Desde então, vem mesclando o repertório lírico com o popular. “O que muda é a impostação, a colocação vocal em determinadas passagens. Mas gosto de me situar nesse crossover, como faz também o Andrea Bocelli.”



O cantor se divide entre o Brasil, vivendo em São Paulo, e a Itália. “Sempre fui um intérprete que em cada momento executa um projeto específico. Tenho três filhos que amo, mas num dia estou com um ou outro. É assim com a música. Tenho feito apresentações com orquestras, recentemente cumpri uma agenda internacional, então de forma alguma abandono o canto lírico.”



Arancam era um garoto quando descobriu seu poder vocal. A partir do Concurso Internacional de Canto Erudito Bidu Sayão, que venceu em 2004, ele foi estudar em Milão. Pouco tempo depois, venceu o Operalia, maior competição anual de canto lírico no mundo, fundada por Plácido Domingo. Nasceu daí uma parceria com o tenor espanhol que levou Arancam para importantes apresentações de ópera. Ao longo desses 20 anos, ele se apresentou em 40 países.



THIAGO ARANCAM

Com o show “Uma viagem pela Itália”. Nesta sexta-feira (23/5), às 21h, no Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Ingressos: Plateia 1 – R$ 260 e R$ 130 (meia); Plateia 2 – R$ 200 e R$ 100 (meia); Plateia 3 – R$ 160 e R$ 80 (meia). À venda na bilheteria e no site Eventim.



