Paulo Henriques Britto é eleito para a Academia Brasileira de Letras

O poeta, professor e tradutor Paulo Henriques Britto foi eleito nesta quinta-feira (22/5) para a cadeira de número 30 da Academia Brasileira de Letras (ABL). Ele recebeu 22 votos.

Britto sucede a escritora e crítica cultural Heloísa Teixeira, que morreu em março, aos 85 anos, vítima de complicações de pneumonia.

A cadeira, ocupada pela primeira vez por Pedro Rabelo, e tem como patrono Pardal Mallet. Já pertenceu a Heráclito Graça, Aurélio Buarque de Holanda, Nélida Piñon.

As inscrições para a sucessão de Heloísa foram abertas em 10 de abril e encerradas no dia 25 do mesmo mês. Disputaram com Paulo Henrique cinco candidatos, todos homens: Salgado Maranhão, Arlindo Miguel, Paulo Roberto Ceratti, Spencer Hartmann Júnior e Eduardo Baccarin Costa.

A votação ocorreu na sede da ABL, no Palácio Petit Trianon, no Rio de Janeiro, com urnas eletrônicas cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. A eleição começou às 16h e durou cerca de 30 minutos, sem necessidade de segundo turno.

Há outra vaga aberta na ABL, a cadeira número 26, anteriormente ocupada por Marcos Vilaça, que morreu um dia depois de Heloísa Teixeira.

Advogado, jornalista e escritor, Vilaça era membro da Academia desde 1985. A eleição de seu sucessor está marcada para a próxima quinta-feira, 29 de maio. Concorrem José Roberto de Castro Neves, Rodrigo Lacerda, Diego Mendes Sousa, Sivaldo Venerando do Nascimento e Evandro Aléssio Rodrigues Pereira.

O novo imortal

Paulo Henriques Britto nasceu no Rio de Janeiro, em 1951. Estreou na literatura em 1982 com “Liturgia da matéria”. Desde então, publicou outros 13 livros, sendo oito de poesia, entre eles “Macau” (2003), “Nenhum mistério” (2017) e “Fim de verão” (2022), além de coletâneas de contos, ensaios e um título infantojuvenil.

Tradutor premiado, Paulo Henriques verteu para o português cerca de 120 livros de autores como Faulkner, Byron, Virginia Woolf, James Baldwin e Pynchon. Também traduziu obras de brasileiros para o inglês. Atua como professor da PUC-Rio e é referência em poesia e tradução literária.