Escritor Rodrigo Lacerda se lança candidato a imortal da ABL

O escritor, editor, tradutor e historiador Rodrigo Lacerda começou a telefonar a integrantes da Academia Brasileira de Letras para anunciar que uma candidatura para disputar a cadeira aberta com a morte de Marcos Villaça.

Também já se colocou na eleição por essa vaga o escritor e advogado José Roberto de Castro Neves. Esta será a última das três cadeiras que estão abertas a ser preenchida.

Lacerda tende a sair na frente. Sua obra transita entre o romance, o conto, o ensaio e a literatura infantojuvenil.

Seus livros frequentemente abordam temas como memória, identidade, política e relações familiares, muitas vezes com referências à trajetória de sua própria família, como no romance histórico "A república das abelhas" (2013), inspirado em seu avô Carlos Lacerda — que ocupou a cadeira nº 37, eleito em 1967.

Entre seus romances mais notáveis estão “O mistério do leão rampante” (1995), que lhe rendeu os prêmios Jabuti e Certas Palavras; “A dinâmica das larvas” (1996); “Vista do Rio” (2004); e “Outra vida” (2009), este último premiado pela Academia Brasileira de Letras e finalista do Portugal Telecom. Também se destacou com o livro de contos “Tripé” (1999) e com a coletânea “Reserva natural” (2018), que reflete sobre o comportamento humano a partir da observação da natureza.

Na literatura infantojuvenil, Rodrigo Lacerda é autor de obras premiadas e bastante populares. “O fazedor de velhos” (2008), vencedor de prêmios como Jabuti, Biblioteca Nacional e FNLIJ, ganhou uma versão atualizada intitulada “O fazedor de velhos 5.0” (2020).

Lacerda também adaptou clássicos para o público jovem, como “Hamlet ou Amleto?” (2015), que venceu o Jabuti. Outro destaque do gênero é “Todo dia é dia de apocalipse” (2016), finalista do prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte. Além de escritor, Lacerda é tradutor (com versões de Shakespeare, Faulkner e Dumas) e editor, tendo trabalhado em casas como Nova Fronteira, Cosac Naify e Zahar.

Há outras duas eleições em andamento na ABL, para que sejam ocupadas as cadeiras abertas com as mortes de Cacá Diegues e Heloísa Teixeira