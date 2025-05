Djonga promete supershow nesta sexta (23/5), com Samuel Rosa, FBC e Sidoka

O rapper Djonga lançou o primeiro álbum, “Heresia”, em 2017. Desde então, o belo-horizontino vem se consolidando como um dos nomes mais importantes da música contemporânea no Brasil, com versos marcados por crítica política, crônica social e questionamentos sobre seu próprio lugar no mundo, como homem negro. Em março deste ano, mandou para as plataformas o disco “Quanto mais eu como, mais fome eu sinto!”, definido por ele como homenagem à arte e à cultura mineira.

Nesta sexta-feira (23/5), o show do novo projeto estreia às 23h, no BeFly Hall, em Belo Horizonte. Djonga afirma que a apresentação será diferente de tudo o que já foi feito por ele.

“Vamos mostrar uma coisa que a gente nunca tinha mostrado. Eu mesmo estou ficando surpreso com o processo desse show. Estamos ensaiando muito”, revelou.

O rapper destaca o esforço envolvido na construção da performance tanto por ele quanto por outros artistas. O show terá coral, instrumentos de sopro e metais, além dos parceiros musicais Coyote Beatz e o Rapaz do Dread.

“Tenho certeza de que vai chocar. Não estou falando de mim exatamente, é uma evolução como equipe de trabalho, muito grandiosa”, adianta.

O mineiro se empenha para que seus shows tenham entradas com preços acessíveis. Ingressos sociais vêm sendo disponibilizados para o público das comunidades e participantes das batalhas de rap de BH, como a realizada na Praça 7, no Centro.

Ele conta que há um link “totalmente exclusivo e mais barato para a galera (das batalhas) conseguir ir”. Explica que, dessa forma, busca fortalecer os movimentos que tanto o fortaleceram. “Quero fortalecer a rua que tanto faz por mim.”

Por meio dos ingressos, o rapper organiza doação de alimentos para projetos sociais do Aglomerado da Serra, em BH, como o Centro Cultural Lá na Favelinha.

“Para mim, o 'de verdade' é o ao vivo. Ali é que é o momento. Por isso estamos preparando com tanto cuidado este show. Tem muito tempo que não trabalho tanto para fazer uma parada”, afirma.

Milton e Samuel

Oitavo álbum solo do rapper, de 30 anos, “Quanto mais eu como, mais fome eu sinto!” conta com a presença de Milton Nascimento, ícone da música popular brasileira, e de Samuel Rosa, fundador do Skank, referência do pop nacional. Traz também sample da banda Los Hermanos.

Todos eles marcaram a história de Djonga, seja como artista ou em seu crescimento pessoal, dentro de uma realidade em que a música sempre se fez presente.

“Milton Nascimento é o maior artista que existe, maior cantor que tem no mundo. Na minha infância e adolescência, o Skank fazia muito barulho, estava em todo lugar”, comenta o rapper belo-horizontino.

O show desta sexta terá participação de Samuel Rosa. Em posts nas redes sociais, os dois surgem ensaiando ao som de “Para Lennon e McCartney”, clássico do Clube da Esquina.

Outros convidados são a cantora, compositora e instrumentista carioca Dora Morelembaum, FBC, Sidoka, DougNow, Lisboa, RT Mallone e Sarah Guedes. A abertura da noite ficará a cargo de Ajulia Costa.

DJONGA

Show de lançamento do álbum “Quanto mais eu como, mais fome eu sinto!”, com Djonga e convidados. Nesta sexta-feira (23/5), às 23h, no BeFly Hall (Avenida Nossa Senhora do Carmo, 230, Savassi). Arquibancada: de R$ 64 a R$ 160. Pista: de R$ 80 a R$ 200. Vendas online na plataforma Sympla.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria