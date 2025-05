Prefeitura de Aimorés se despede de Sebastião Salgado com emocionante vídeo

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

A prefeitura de Aimorés, cidade do Vale do Rio Doce onde nasceu o prestigiado fotojornalista Sebastião Salgado (1944-2025), que morreu na última sexta-feira (23/5), publicou nas redes sociais um vídeo em homenagem ao mais renomado de seus cidadãos.

O material registrou a carreata silenciosa realizada na noite de sábado (24/5), com a participação de centenas de veículos, em direção ao Instituto Terra, um dos projetos mais importantes da vida de Salgado e de sua esposa, Lélia Salgado.

Ali, antiga fazenda da família, o ilustre aimorense iniciou um projeto de reflorestamento após retornar à cidade natal no fim dos anos 1990 e presenciar um cenário de desmatamento e degradação ambiental. Ao longo de 27 anos, o instituto plantou mais de 2 milhões de árvores nativas da Mata Atlântica.

Para além das ruas, cidadãos de Aimorés participaram de uma corrente onde, por vinte minutos, apagaram as luzes de casa e acenderam lanternas dos celulares para acompanhar a passagem da carreata.

Na publicação do emocionante vídeo com as homenagens, a Prefeitura de Aimorés se despediu do querido cidadão.

“Com luz, silêncio e amor, Aimorés se despediu de Sebastião Salgado. Uma carreata silenciosa até o Instituto Terra marcou nossa homenagem a quem tanto fez por nossa terra e pelo mundo, sua luz permanece viva em cada árvore, em cada imagem, em cada memória. Obrigado por tudo”.

Sebastião Salgado morreu aos 81 anos, em Paris, na França, vítima de uma leucemia, consequente de uma malária que adquiriu em 2010, na Indonésia, enquanto trabalhava no projeto ‘Gênesis’, conforme informou à família à agência France Presse. O artista deixou a esposa, Lélia Salgado, com quem era casado desde 1967, e os filhos Juliano e Rodrigo.