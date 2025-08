No Festival da Canção, Renato Teixeira leva público a São Thomé das Letras

Cinco músicas foram classificadas na segunda etapa do 55º Festival Nacional da Canção. No fim de semana, a mística São Thomé das Letras, na Serra da Mantiqueira, recebeu um grande público para o evento, que segue, até o início de setembro, em cidades do interior de Minas Gerais. Renato Teixeira, o ídolo de “Romaria”, fez o show de encerramento ontem (2/8), na Praça da Matriz.

Vinte músicas foram apresentadas. As selecionadas pelo júri foram “Gatatá” (Thaylis Carneiro, Dudu Viana e Ronaldo Werneck), de Cataguases, interpretada por Thaylis; “Quente” (Cláudia Dantes e Diego de Jesus), de São Paulo, defendida por Niwa; “Brutais finais”, de Campo Grande, composta e interpretada por Pilar; e “Caburé” (Mariano Nanon),de Cruzília, executada por Nanon e Renan Ribeiro. Cada semifinalista garantiu um prêmio de R$ 2,6 mil.

Essas foram as canções classificadas na categoria presencial. Já na on-line a selecionada foi “Solidão e desalento”, música de São Paulo composta e defendida por Ana Luiza e Thomas Howard.

O tradicional festival mineiro, criado em 1971, teve nesse ano um recorde de inscrições. Foram 1,5 mil canções inscritas, de autores e músicos de 25 estados. Houve também candidatos nascidos na França, Estados Unidos, Equador e Portugal.

O evento está apenas no começo. Até chegar à grande final, em Boa Esperança, o Festival Nacional da Canção passa por outras quatro cidades mineiras, com etapas classificatórias seguidas de shows gratuitos com grandes nomes nacionais. Além da apresentação de encerramento e da competição musical, o festival traz uma programação com espetáculos de teatro, dança e circo, entre outras manifestações artísticas.



Os artistas concorrem a um total de R$ 250 mil em prêmios, distribuídos entre as melhores músicas do evento. O grande vencedor, que será anunciado na final em 6 de setembro em Boa Esperança, vai levar o Troféu Lamartine Babo. O primeiro colocado do ano passado foi Luiz Salgado, de Araguari, com a canção “Zumbi dos Palmares”, música influenciada pelas festas dedicadas à Nossa Senhora do Rosário e aos santos pretos.

PRÓXIMAS ETAPAS DA FENAC



8 e 9 de agosto – Perdões (show de João Ramalho no sábado)



15 e 16 de agosto – Três Pontas (show de 14 Bis no sábado)



22 e 23 de agosto – Coqueiral (show de Tuia e Guarabyra na sexta e de Silva no sábado)

29 e 30 de agosto – Nepomuceno (show de Nando Reis na sexta e de Zeca Baleiro no sábado)



4, 5 e 6 de setembro – Boa Esperança (semifinais e final, com show de Vanessa da Mata no sábado)