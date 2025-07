Festival Nacional da Canção começa hoje, com show de Paulo Ricardo

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

A 55ª edição do Festival Nacional da Canção começa neste fim de semana, na Praça da Rodoviária, em Tiradentes. Mas há menos de um mês o idealizador e organizador do festival, Gleizer Naves, chegou a reunir a equipe para comunicar que, pela primeira vez em mais de cinco décadas, o evento corria sério risco de não acontecer.

O motivo foi a não liberação de uma verba de aproximadamente R$ 1,5 milhão, aprovada pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura, mas que acabou não sendo repassada. Segundo Gleizer, a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo justificou que os recursos já haviam se esgotado. “Fiquei sem dormir”, conta.

“Depois de tudo pronto, com cerca de 50 contratos fechados, recebemos a notícia de que o dinheiro não viria. A Secretaria nos informou que haviam aprovado mais projetos do que havia verba disponível. Vários ficaram de fora, inclusive o nosso festival”, diz. “Quem conseguiu patrocinadores rapidamente saiu na frente e garantiu os recursos”, afirma.

Diante do impasse, houve mobilização dos prefeitos das cidades que recebem as etapas do festival para que o evento não fosse cancelado. “As prefeituras ajudaram a cobrir custos. Cortamos tudo que era possível cortar”, comenta. Mesmo assim, foi preciso buscar financiamento bancário. “Fiz uma linha de crédito e vou pagar o prejuízo, que ainda nem sei calcular”, afirma Naves.

Apesar do contratempo, Gleizer celebra a marca de 55 edições ininterruptas. “O objetivo do festival é ser um palco. É um orgulho chegar até aqui. Saber que o evento se consolidou e tem contribuído tanto para a música autoral brasileira. Todos esses anos, milhares de artistas passaram por aqui. Para muitos, esse é o único palco disponível, além dos bares.”

Inscrições

No ano passado, o festival recebeu pouco menos de mil inscrições. Neste ano, o número saltou para mais de 1,5 mil – o maior da história do evento – , vindas de 25 estados brasileiros. “O Brasil nos abraçou”, comemora Gleizer Naves. Músicos da França, Estados Unidos, Equador e Portugal também se inscreveram.

O aumento expressivo no número de inscritos, segundo ele, se deve a dois fatores principais: a maior adesão de músicos do Norte e Nordeste, impulsionada pela vitória da cantora amapaense Ariel Moura na edição de 2023, e a divulgação feita por Henrique Portugal, curador da atual edição, que no ano passado participou como atração de abertura do festival.

Ele tem um relacionamento muito amplo em todo o Brasil”, diz Naves. O ex-Skank, segundo conta o organizador do festival, ajudou nas chamadas para as inscrições, pedindo às pessoas do seu círculo que também divulgassem o festival. “O papel do curador é opinar sobre tudo o que está indo bem, ajudando a fortalecer os pontos fortes e apontando eventuais aspectos que precisamos ajustar ou mudar de rumo”, diz Naves sobre a participação de Portugal.

Neste ano, a atração de abertura do festival é Paulo Ricardo. O cantor está em turnê com o show “XL”, que celebra seus 40 anos de carreira. No repertório, sucessos do RPM e da trajetória solo, como “Louras geladas”, “Rádio Pirata” e “Vida real” (tema de abertura do “Big brother Brasil”).

Entre os mais de 1,5 mil inscritos nesta edição, 120 músicas foram selecionadas para as etapas classificatórias, menos de 10% do total. “A seleção é uma das partes mais difíceis, porque muita música boa acaba ficando de fora”, comenta Naves. O júri é composto por artistas, acadêmicos e jornalistas.

As primeiras apresentações da fase classificatória ocorrem hoje (25/7) e amanhã, a partir das 20h. Serão 10 músicas por noite, nove presenciais e uma on-line. Ao final de cada apresentação, o júri seleciona quatro candidatas do modo presencial e uma on-line para avançarem às semifinais. Cada semifinalista já garante um prêmio de R$ 2,6 mil e segue na disputa pelo troféu Lamartine Babo. Ao todo, o festival distribuirá neste ano aproximadamente R$ 250 mil em premiações.

Nas próximas etapas, o festival também recebe grandes nomes da música brasileira em shows gratuitos, entre eles Nando Reis, Zeca Baleiro e Vanessa da Mata. Depois de Tiradentes, o Fenac segue por outras cinco cidades mineiras, até a final, disputada em Boa Esperança.

FESTIVAL NACIONAL DA CANÇÃO

Abertura nesta sexta-feira (25/7), com show do cantor Paulo Ricardo, às 20h, na Praça da Rodoviária, em Tiradentes. Entrada gratuita.



PRÓXIMAS ETAPAS

Confira as datas e cidades do festival

1º e 2 de agosto – São Thomé das Letras



8 e 9 de agosto – Perdões



15 e 16 de agosto – Três Pontas



22 e 23 de agosto – Coqueiral



29 e 30 de agosto – Nepomuceno



4, 5 e 6 de setembro – Boa Esperança (semifinais e final)