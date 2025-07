Thiago Delegado faz show no domingo (27/7) para lançar ‘Sambetes vol.2’

O samba jazz de Thiago Delegado, com o auxílio luxuoso de Roberto Menescal, dá o tom ao álbum “Sambetes vol. 2”, que o violonista, cantor e compositor mineiro lança neste domingo (27/7), em show no Teatro Francisco Nunes.

“A gente trouxe o Menescal ao estúdio para ouvir as músicas e dar os pitacos dele. Observar se o andamento era um pouquinho para lá ou um pouquinho para cá. A gente também gravou ‘Telefone’, música dele e do Ronaldo Bôscoli, aliás, a única releitura do disco. Lançamos o clipe com Menescal cantando conosco. Aliás, ele tocou o violão Giannini do meu pai, feito nos anos 1960”, conta Thiago.

“Telefone” se junta a nove faixas autorais do mineiro, três delas em parceria com Aloízio Horta, Vini Ribeiro e Pedro Gomes.

“É um álbum alegre, divertido, gravado com a mesma instrumentação da DelegasCia (banda de Thiago) e do ‘Sambetes vol. 1’, comigo ao violão, Aloízio Horta no baixo, André Limão Queiroz na bateria e Christiano Caldas nos teclados”, explica.

Os três instrumentistas estarão no palco com ele no domingo.

Digital

A gravação do primeiro disco, lançado há sete anos, foi analógica, em fita, “tentando buscar essa coisa mais vintage”, explica Delegado. “Desta vez, gravamos no estúdio digital do Marcelinho Guerra, tendo o Menescal na direção musical. Foi um processo legal, bonito”, conta.

O registro ocorreu em março do ano passado, com lançamento de três singles: um no final de 2024 e dois no início de 2025. “Agora vamos lançar o disco cheio no Teatro Francisco Nunes, local histórico e importante, que tem acústica muito boa”, comemora. A oportunidade de fazer show no Chico Nunes casou com a vontade de mostrar “Sambetes 2”.

“Será uma grande festa com entrada gratuita e repertório com músicas dos dois discos. Ou seja, alguma coisa que a gente fez ao longo da vida, além de releituras que gostamos de tocar.”

Delegado costuma homenagear os companheiros de ofício. O novo álbum traz “Entre a horta e o limoeiro”, dedicada a Aloízio Horta e André Limão Queiroz. Há alguns anos, ele dedicou “Entre matas e trigais” a Matheus Bahiense e Pedro Trigo, com quem tocava na época.

“Estarei sempre com os meninos, a gente gosta desse repertório de samba jazz brasileiro”, diz, elogiando também os compositores Pedrinho Gomes e Vini Ribeiro, parceiros dele no “Sambetes 2”.

Thiago avisa que “Sambetes 3” não será o seu próximo projeto. Agora, planeja lançar álbum de violão solo e outro com a obra de sambistas de BH. “É a turma do samba com quem, de vez em quando, a gente faz show”, comenta.

Violão perdido

Por um triz, o futuro disco de violão solo não teria a presença do “companheiro” de Thiago. Na semana passada, ao deixar uma produtora na Avenida João Pinheiro, no Centro de BH, ele guardou suas coisas no carro. Nesse meio tempo, passou uma pessoa com a camiseta de “Sambetes”. Delegado correu para tirar a foto do fã com o celular e esqueceu o querido sete cordas na rua.

“O violão ficou lá, até que o professor de uma escola de inglês lá perto o levou para o estabelecimento. Como ninguém o requisitou, levou para casa, em Ibirité. Consegui o contato dele e fui até sua casa no outro dia. Foi muita sorte minha”, relembra.

A história com final feliz foi parar nas redes sociais. “Até postei um vídeo do professor me entregando o violão, o que deu uma repercussão incrível, até viralizou. Ele foi o anjo que salvou meu violão.”

THIAGO DELEGADO

Show de lançamento do álbum “Sambetes vol. 2”. Neste domingo (27/7), às 11h, no Teatro Francisco Nunes (Avenida Afonso Pena, 1.377, Centro). Entrada franca.

OUTRAS ATRAÇÕES

• “CLARA VIVA”

A cantora e compositora Aline Calixto apresenta nesta sexta-feira (25/7), às 21h, no Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro), o show de encerramento da turnê “Clara viva”, inspirada na obra da mineira Clara Nunes. O repertório traz os sucessos “O mar serenou”, “Conto de areia” e “Fuzuê”, entre outros. Ingressos de R$ 20 a R$ 50, à venda na plataforma Sympla.

• PINK FLOYD

A banda Ummagumma The Brazilian Pink Floyd apresenta canções de “Wish you were here”, álbum da banda britânica que está completando 50 anos, em show nesta sexta (25/7), às 21h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Inteira: R$ 280 (plateia 1), R$ 260 (plateia 2) e R$ 180 (superior), com meia na forma da lei. Há preços promocionais para pacote Família & amigos. À venda na bilheteria e na plataforma Eventim.

• DUDE SÃO THIAGO

“O sexo do vento” é nome do álbum de estreia do cantor e ator Dude São Thiago, que traz releituras de canções da MPB e textos do artista. O espetáculo inspirado no disco será apresentado nesta sexta e sábado (25 e 26/7), às 20h, no Galpão 3 da Funarte MG (Rua Januária, 68, Centro), com ingressos a R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), à venda na plataforma Sympla.

• PAIGE & NATH RODRIGUES

O projeto Giro: Sons que Conectam leva a cantora e compositora Paige e a multi-instrumentista Nath Rodrigues ao Centro Cultural São Bernardo no domingo (27/7), a partir das 16h. Entrada franca, sem necessidade de retirada de ingressos. O espaço fica na Rua Edna Quintel, 320, Bairro São Bernardo.