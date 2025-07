Rapper Clara Lima se apresenta nesta sexta (25/7) no viaduto Santa Tereza

O novo álbum da rapper Clara Lima, “As ruas sabem”, surge como desabafo e relato pessoal da artista. As faixas são íntimas e pessoais, ao mesmo tempo em que retratam a realidade de diversas pessoas e músicos, visando, especialmente, o movimento negro e periférico. As batalhas vividas por Clara em sua trajetória, como rapper e mulher preta, estão evidenciadas nas letras.

No interlúdio “Tudo ou nada”, parceria de Clara com o ativista Galo de Luta, o questionamento “mas onde tava escrito que você podia sonhar?” é dito por ele. Criada no Bairro Ribeiro de Abreu, Zona Norte de BH, Clara Lima sonhou, participando desde os 14 anos de batalhas de rap e construindo sua carreira musical.



Nesta sexta-feira (25/7), a rapper sobe ao palco do viaduto Santa Tereza, berço da cena do rap na capital, para o show de lançamento do novo álbum, a partir das 19h, durante o Duelo de MC ‘s.

“É um sentimento difícil de colocar em palavras, mas é como voltar para a base. Tem um pouco daquele sentimento nostálgico, mas estou voltando com uma bagagem maior. Então estou feliz, emocionada e ansiosa”, conta Clara.

No colégio

Ainda no colégio, em 2014, Clara Lima iniciou sua caminhada no rap, por meio das batalhas de rimas. “Meu rolê começou novinha mesmo. Fui começando a ir mais às batalhas, assistindo. Minha primeira batalha foi na Liga Feminina de MCs, em 2014. Era uma batalha só de minas, organizada pelas minas. Era a seletiva mineira para escolher a representante mineira para a final em São Paulo.”

Logo no primeiro duelo, Clara já saiu campeã e nunca mais parou de batalhar. Passou a conhecer outros lugares, como a Batalha da Trindade, no Rio de Janeiro. Em 2016, ela se juntou aos rappers Djonga, FBC, Hot e Oreia e ao produtor Coyote Beatz no grupo DV Tribo.

“Tivemos nosso primeiro ato em 2016, em meados de 2018 já não estávamos atuando como DV Tribo, cada um estava seguindo seu caminho. A partir daí, comecei a dar o start musical na minha carreira e deixar um pouco de lado as batalhas”, explica.

O álbum “As ruas sabem” é o terceiro lançamento da rapper, sucedendo a “Selfie” (2019) e “Além” (2023).

Presença feminina

Na cena do rap, os homens sempre tiveram mais espaço. Desafiando essa realidade, a presença das mulheres no hip-hop vem crescendo nos últimos anos, assim como o reconhecimento das artistas. Ainda assim, as dificuldades e o machismo se fazem presentes.

“Acho que 2025 tem sido o ano das mulheres na cena. As meninas estão tendo protagonismo, um espaço que é nosso por direito. Acho que ainda falta muito, mas estou feliz com o caminhar. Ver Duquesa, MC Luanna, a Julia Costa, Tasha e Tracie crescendo, Negra Li continuando a lançar trabalhos me faz pensar que estamos em um caminho legal”, reflete Clara.

A arte visual é um ponto marcante do novo álbum. A ideia da capa surgiu por inspiração de uma obra de Carla Arakaki, fotógrafa e amiga de Clara.

“O ‘Retratos de rua’ é um livro lançado por ela com imagens de 2014 a 2024, com registros de pichações de diversos pichadores de São Paulo e do Brasil. A partir doe livro da Carlinha, tivemos um start para a capa do álbum”, conta Clara.

“Chamamos nosso parceiro Tex, pichador da Zona Oeste de São Paulo, compramos tinta branca, pintamos o muro, compramos spray e ele fez o picho no dia. A Carlinha veio com a câmera e fizemos as fotos.”

Afinal, o que as ruas sabem?

Para Clara, a resposta é simples. “As ruas sabem a importância desta construção que venho fazendo no rap nesses anos todos, desde as batalhas de 2014 até agora em 2025, com o novo lançamento. As ruas sabem também o respeito que eu tenho com o rap, com a rua e com o hip-hop. Por isso, o ‘As ruas sabem’ é um tributo à cultura de rua”, conclui.

“AS RUAS SABEM”

Durante a Batalha de MCs, Clara Lima faz show de lançamento de seu álbum. Nesta sexta-feira (25/7), a partir das 19h, no Viaduto Santa Tereza (Avenida Assis Chateaubriand, 619, Floresta).

