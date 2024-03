Três anos se passaram desde o fim da dupla Hot e Oreia. O retorno dos rappers mineiros – que para muitos era improvável, diante das polêmicas que envolveram o fim de seus trabalhos – aconteceu e os artistas sobem ao palco neste sábado (23/3), às 21h, n’Autêntica. Djonga, Nath Rodrigues e Froid fazem participação no show especial desta noite.



Destaques da cena musical mineira em 2019 e 2020 com os álbuns “Rap de massagem” e “Crianças selvagens”, Mário Apocalypse, o Hot – neto dos fundadores do grupo de teatro de bonecos Giramundo –, e Gustavo Aguiar, o Oreia, preparam novidades para o ano de 2024.



A primeira apresentação, que marca a volta do trabalho conjunto, estava marcada para acontecer hoje durante a programação do Rap Game, que anunciou adiamento na última terça (19/3), devido às fortes chuvas esperadas para a capital. O festival está previsto para agosto.



Com a produção pronta, a dupla decidiu manter os planos de subir ao palco neste fim de semana acompanhada dos rappers Froid e Djonga e da instrumentista e cantora Nath Rodrigues.

Na estrada



“São três anos de pausa. O Rap Game fez o convite num momento em que a gente já estava começando a gravar algumas músicas novas e a encontrar o caminho da dupla de novo. Por isso, a gente decidiu não deixar passar o momento”, afirma Hot.



No processo de voltar à ativa, shows já estão marcados. “Em duas semanas, a gente estará em São Paulo, depois no Rio. Em São Paulo, já esgotamos os ingressos e ficamos empolgadaços. Quando surgiu a oportunidade de fazer o primeiro show aqui em BH, n’Autêntica, a gente pulou dentro”, diz Hot.



Durante a pausa, tanto Hot quanto Oreia lançaram trabalhos solos – respectivamente, os álbuns “NVV” (2023) e “Gangsta da roça” (2022).



Adaptados ao novo formato do rap, que já não se apresenta mais da mesma maneira de 2020, os dois garantem que as novas faixas vêm com roupagem atualizada.



“A gente já tem umas duas ou três músicas prontas para o disco novo. Não deu para lançar a tempo porque a gente já quer voltar com um clipe bem bonito e uma produção massa”, comenta Oreia.

Polêmica e separação



Em 2021, o fim da dupla se deu devido ao relato, nas redes sociais, da ex-namorada e mãe da filha de Hot, Vic Carvalho. Nos posts, a influenciadora digital descreveu desentendimentos que ocorriam no seu relacionamento tóxico – como o próprio casal definiu – com o rapper.



O prestígio de Hot e Oreia, que àquela época começavam a chamar a atenção nacionalmente, despencou. A dupla lida até hoje com os comentários sobre a denúncia de Vic.



Três anos depois, o rapper explica o episódio. “Toda a situação que se passou foi muito bem resolvida entre eu e a mãe da minha filha. Inclusive, hoje é aniversário da minha filha”, disse, na última quinta (21/3), quando comemorava os 3 anos da primogênita Serena. “A gente está se preparando para essa festinha... Na verdade, eu enxergo como um momento de celebrar e de retomar a carreira. O que tinha para ser resolvido foi resolvido entre eu e ela”, acrescentou Hot.



Segundo ele, os últimos anos estão refletidos diretamente nos novos trabalhos da dupla. “Foi um período de retomar a rotina, retomar coisas da vida pessoal que talvez estivessem deslocadas por conta de tudo o que a gente movimentou durante um tempo. Foi momento mais família e amigos, de estar com as pessoas mais próximas. Isso, inclusive, vai se refletir nos trabalhos que a gente vai lançar daqui pra frente.”

“HOT E OREIA – O RETORNO”



Show de Hot e Oreia. Com Froid, Djonga e Nath Rodrigues. Neste sábado (23/3), às 21h, n’ Autêntica (Rua Álvares Maciel, 312 – Santa Efigênia). Ingressos: R$ 100 (inteira), à venda no site www.aautentica.com.br, e R$ 20 (lote promocional Rap Game, mediante apresentação do ingresso do festival). Informações: @autentica.bh (Instagram).

*Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro